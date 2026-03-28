L'Indonésie interdit l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans

JAKARTA, 28 mars 2026 (WAM) -- Une nouvelle loi gouvernementale est entrée en vigueur aujourd'hui en Indonésie, interdisant aux enfants de moins de 16 ans d'accéder à des plateformes numériques susceptibles de les exposer à des contenus en ligne inappropriés ou à des fraudes.

Lors de l'annonce de cette loi plus tôt en mars, la Ministre indonésienne de la Communication et des Affaires numériques, Meutya Hafid, a indiqué qu'elle concernerait environ 70 millions d'enfants dans le pays, qui compte une population d'environ 280 millions d'habitants.

L'Indonésie devient ainsi le premier pays d'Asie du Sud-Est à interdire aux enfants de posséder des comptes sur les réseaux sociaux, à la suite des mesures prises l'année dernière par l'Australie, qui a instauré la première interdiction mondiale des réseaux sociaux pour les enfants, dans le cadre des efforts des familles pour reprendre le contrôle face aux grandes entreprises technologiques et protéger leurs adolescents.