Deux drones ciblent le port de Salalah à Oman, faisant un blessé et des dégâts limités

MASCATE, 28 mars 2026 (WAM) -- Une source sécuritaire omanaise a rapporté que le port de Salalah a été ciblé par deux drones, entraînant une blessure modérée d’un travailleur expatrié au port.

Selon l’Agence de presse omanaise, la source a indiqué que l’une des grues des installations portuaires a subi des dégâts limités.

La source a ajouté que le Sultanat d’Oman affirme sa condamnation de ces attaques flagrantes et son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du pays et la sûreté des personnes qui y résident.