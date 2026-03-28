Le Président des Émirats arabes unis et le Président ukrainien discutent sécurité régionale et coopération

ABOU DHABI, 28 mars 2026 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et Son Excellence Volodymyr Zelenskyy, Président de l’Ukraine, ont discuté des évolutions sécuritaires dans la région dans un contexte d’escalade militaire continue et de leurs répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales, ainsi que de leur impact sur la navigation internationale et l’économie mondiale.

Les discussions ont eu lieu lors d’une rencontre à Abou Dhabi, alors que Son Altesse le Président des Émirats arabes unis recevait le Président ukrainien, en visite de travail aux Émirats arabes unis.

Son Altesse a souhaité la bienvenue à Son Excellence Zelenskyy et a exprimé sa gratitude pour cette visite, soulignant qu’elle témoigne de la solidité des relations entre les deux pays.

La réunion a également abordé la poursuite de l’agression terroriste iranienne visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, y compris des attaques contre des civils et des infrastructures civiles.

Son Excellence Zelenskyy a réitéré sa condamnation de cette agression, notant qu’elle constitue une violation de la souveraineté, du droit international et de la Charte des Nations Unies, et qu’elle compromet la paix et la sécurité régionales et internationales.

Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a affirmé que les Émirats arabes unis gèrent la situation avec sagesse et retenue, reflétant leur engagement à prévenir toute escalade et crise supplémentaire dans la région. Il a souligné que les Émirats arabes unis continueront de défendre leur souveraineté avec détermination face aux attaques terroristes visant les civils et les infrastructures civiles, et a affirmé que le pays reste pleinement préparé à faire face à toutes les menaces et conserve son plein droit à l’autodéfense conformément au droit international.

Les deux parties ont également discuté des opportunités de renforcer la coopération bilatérale dans le cadre de l’Accord de partenariat économique global entre les Émirats arabes unis et l’Ukraine, réaffirmant leur engagement commun à atteindre ses objectifs.

Par ailleurs, Son Altesse a réitéré le soutien des Émirats arabes unis à tous les efforts et initiatives visant à instaurer une paix durable en Ukraine.

La réunion s’est déroulée en présence de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier ministre, Président de la Cour présidentielle ; de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président de la Cour présidentielle pour les affaires spéciales ; de Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, Conseiller du Président des Émirats arabes unis ; ainsi que de plusieurs ministres et responsables.

Son Excellence Zelenskyy est arrivé plus tôt aux Émirats arabes unis, où il a été accueilli à l’aéroport par Son Excellence Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, Ministre de l’Énergie et des Infrastructures, accompagné de plusieurs responsables.