L’Opération Chivalrous Knights 3 organise le Marathon Zayed à Gaza avec 500 participants

GAZA, 28 mars 2026 (WAM) -- L’Opération Chivalrous Knights 3 a lancé le « Marathon Zayed » dans la bande de Gaza, avec la participation de 500 coureurs.

L’événement s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités récréatives et de tournois visant à soutenir les jeunes et les athlètes après plus de deux ans d’interruption des activités sportives en raison des circonstances difficiles dans la bande.

La course a débuté à l’entrée du camp d’Al-Bureij et s’est étendue jusqu’à Deir al-Balah, au centre de Gaza, où les participants ont parcouru une distance de quatre kilomètres dans une ambiance enthousiaste reflétant la détermination des sportifs à poursuivre les activités sportives malgré les défis.

Le marathon a également été marqué par la remise de prix aux vainqueurs de la première place sur le podium, une initiative encourageante visant à motiver les participants et à soutenir la poursuite de tels événements.

L’organisation du Marathon Zayed s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’Opération Chivalrous Knights 3 pour soutenir la jeunesse et promouvoir les activités sportives dans la bande de Gaza, en particulier à la lumière des conditions difficiles auxquelles sont confrontés les habitants.