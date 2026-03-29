Les forces de Bahreïn interceptent 174 missiles et 391 drones depuis les attaques iraniennes

MANAMA, 29 mars 2026 (WAM) -- Le Commandement général de la Force de défense de Bahreïn a annoncé que les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 174 missiles et 391 drones visant le Royaume depuis le début des attaques terroristes iraniennes.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de presse de Bahreïn (BNA), le Commandement général a exhorté le public à faire preuve de la plus grande prudence afin d’assurer sa sécurité, à éviter les zones endommagées et tout objet suspect, à s’abstenir de filmer les opérations militaires ou les sites d’impact de débris, et à ne pas diffuser de rumeurs, tout en se fiant aux sources officielles et en suivant les médias officiels pour les mises à jour, alertes et avertissements.

Le communiqué a souligné que l’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler les infrastructures civiles et les biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies, et que ces attaques indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales.