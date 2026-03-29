La RTA achève 13 pistes cyclables à Dubaï, réseau étendu à 162 km en 2026

DUBAÏ, 29 mars 2026 (WAM) – L’Autorité des routes et des transports de Dubaï (RTA) a achevé 13 pistes cyclables dans le cadre d’un plan directeur comprenant 15 pistes à travers diverses zones de l’émirat, pour une longueur totale de 162 km.

Le projet offre un réseau cyclable intégré reliant les pistes existantes d’Al Khawaneej à la plage d’Al Mamzar, d’Al Warqa’a à Saih Al Salam, et du Dubai International Financial Centre (DIFC) à Jumeirah.

Des travaux sont également en cours pour achever une série de ponts pour piétons et cyclistes, qui figureront parmi les plus grands de l’émirat. Ceux-ci incluent un pont au-dessus de la Sheikh Mohammed bin Zayed Road, reliant la piste d’Al Khawaneej à la plage d’Al Mamzar ; un autre au-dessus de la Dubai–Al Ain Road, reliant la piste de Saih Al Salam aux pistes d’Al Warqa’a et d’Al Khawaneej ; un pont au-dessus de la Sheikh Zayed Road, connectant les pistes cyclables d’Al Sufouh et de Jumeirah à la piste le long de Hessa Street ; et un pont au-dessus de l’Al Khail Road, reliant Dubai Hills à la piste cyclable le long de Hessa Street et au Mall of the Emirates.

Toutes les pistes doivent être ouvertes au cours du deuxième trimestre de l’année 2026.

Le développement des pistes cyclables s’inscrit dans un plan global visant à étendre le réseau cyclable de Dubaï à 1 000 km d’ici 2030.

Les efforts de la RTA pour construire un réseau cyclable intégré ont renforcé la position mondiale de Dubaï, permettant à l’émirat de figurer parmi les 100 villes les plus favorables au cyclisme dans l’indice Copenhagenize 2025, faisant de Dubaï la première ville du Moyen-Orient à obtenir cette distinction. L’indice Copenhagenize est une référence mondiale majeure pour évaluer la convivialité cyclable, basée sur des critères clés tels que la qualité des infrastructures, les taux d’utilisation du vélo, le soutien des entreprises et les politiques liées à la mobilité flexible.

Mattar Al Tayer, Directeur général, Président du Conseil d’administration de l’Autorité des routes et des transports (RTA), a déclaré : « L’expansion des pistes et ponts pour piétons et cyclistes reflète les directives de la sage direction des Émirats arabes unis visant à renforcer la sécurité routière et à offrir un environnement de mobilité sûr et durable pour tous les usagers de la route.

L’initiative soutient également la vision de Dubaï de devenir une ville favorable aux piétons et aux cyclistes, tout en améliorant la qualité de vie et en favorisant le bien-être des résidents et des visiteurs. »

« Les pistes cyclables existantes et prévues forment un réseau intégré reliant les zones résidentielles de l’émirat aux principales destinations et stations de transport public, encourageant l’utilisation du vélo et d’autres modes de mobilité individuelle durable pour les trajets du premier et du dernier kilomètre. »

« Le choix des emplacements des pistes s’est basé sur des études de terrain approfondies, prenant en compte la densité de population, l’intégration de l’utilisation des sols, la proximité des principales destinations touristiques et économiques, ainsi que la connectivité avec les pôles de transport public. Ces facteurs contribuent à améliorer la fluidité du trafic et à permettre une mobilité sûre et fluide pour les piétons et les cyclistes sur le réseau routier de Dubaï. »

Mattar Al Tayer a ajouté : « L’inclusion de Dubaï dans l’indice mondial Copenhagenize marque l’aboutissement d’efforts soutenus menés par la RTA pour développer un réseau cyclable intégré, conformément à la Stratégie de Dubaï pour une ville favorable au vélo, qui a marqué un tournant dans le concept de mobilité urbaine durable.

Les initiatives de la RTA ont permis d’augmenter la longueur totale des pistes cyclables de 560 km fin 2024 à 636 km fin 2025, tandis que la satisfaction des cyclistes concernant les infrastructures cyclables à Dubaï a atteint 85 %. »

Le nombre de trajets à vélo est passé de 46,6 millions en 2024 à 57,3 millions en 2025, soit une augmentation de 23,5 %. De plus, 22,3 % de la population de Dubaï a désormais accès à des infrastructures cyclables. »

Les projets achevés comprennent la réalisation de pistes cyclables dans plusieurs zones de Dubaï, notamment Al Khawaneej 2 et Al Barsha 2 dans le cadre du projet des quartiers résidentiels modèles, pour une longueur totale de 18,5 km — comprenant 8 km à Al Khawaneej 2 et 10,5 km à Al Barsha 2.

Les travaux ont également inclus une piste cyclable de 700 mètres dans le quartier de la Tolérance, parallèlement à la mise en œuvre du projet de mobilité douce, qui a introduit des améliorations ciblées de la mobilité dans et autour des stations de transport public. Le projet a couvert Al Souk Al Kabeer, Hor Al Anz et Abu Hail, en plus de cinq stations de transport public clés : BurJuman, Sharaf DG, Palm Deira, Baniyas et Burj Khalifa/Dubai Mall.

En outre, le périmètre des travaux comprenait la création de 25 km de pistes dédiées aux vélos et trottinettes électriques, la modernisation des trottoirs existants et la mise en œuvre du concept de « rues sûres » sur les routes internes.

Les projets achevés comprennent également la livraison de 7 km de pistes pour piétons, cyclistes et micromobilité, conçues pour relier la zone à la station de métro ONPASSIVE et à la station de bus Al Quoz. Les travaux ont également inclus la construction d’un pont pour piétons et cyclistes au-dessus de la rue Al Manara, améliorant la fluidité des déplacements pour les piétons et les cyclistes dans la zone et ses environs.

Le pont intègre des éléments de design esthétique reflétant le caractère et l’identité de la zone et de ses installations. Il mesure 45 mètres de long, 5,5 mètres de large et 6 mètres de haut, et dispose de rampes d’accès de chaque côté, chacune s’étendant sur 210 mètres.

Les projets achevés comprennent également des pistes pour piétons et cyclistes aux entrées d’Al Warqa’a, les reliant aux pistes existantes de la zone pour une longueur totale de 11 km. De plus, des pistes cyclables ont été mises en œuvre dans le cadre du projet de développement du corridor Al Shindagha, pour une longueur totale d’environ 10 km.