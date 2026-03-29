Les Émirats arabes unis interceptent 16 missiles et 42 drones iraniens

ABOU DHABI, 29 mars 2026 (WAM) -- Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté, le 29 mars 2026, 16 missiles balistiques et 42 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début des attaques flagrantes iraniennes, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont engagé 414 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1 914 drones.

Les attaques ont entraîné le martyre de deux membres des forces armées alors qu’ils accomplissaient leur devoir national, ainsi que le martyre d’un civil marocain contracté par les forces armées, en plus de huit décès de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise, palestinienne et indienne.

Au total, 178 personnes ont également été blessées, avec des blessures allant de légères à modérées et graves.

Les blessés comprennent des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Türkiye, d’Irak, du Népal, du Nigéria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie, de Suède et de Tunisie.