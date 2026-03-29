Les Forces armées jordaniennes interceptent un missile et deux drones iraniens sans victimes

AMMAN, 29 mars 2026 (WAM) -- Les Forces armées jordaniennes ont annoncé dimanche que l’Iran avait visé le Royaume avec un missile et deux drones au cours des dernières 24 heures.

La Direction des médias militaires du Commandement général a indiqué que la Force aérienne royale jordanienne avait intercepté le missile et les deux drones. Par ailleurs, le porte-parole de la Direction de la sécurité publique a déclaré que les unités concernées avaient traité 26 signalements au cours des dernières 24 heures concernant la chute d’éclats et de projectiles.

Le porte-parole a précisé qu’aucune blessure n’avait été enregistrée à la suite de ces incidents, tandis que des dégâts matériels mineurs ont été signalés sur trois véhicules.