Le Festival d’endurance du Prince héritier de Dubaï entame le compte à rebours de sa 18e édition en vue de la grande finale

DUBAÏ, 29 mars 2026 (WAM) -- Marquant la reprise de la 18e édition du Festival d’Endurance du Prince Héritier de Dubaï, organisé par le Club Équestre de Dubaï en coopération avec la Fédération Équestre et des Courses des Émirats Arabes Unis, la Cité Internationale d’Endurance de Dubaï à Seih Al Salam accueille la Coupe Al Yamamah pour Juments ce lundi.

Le festival est l’un des temps forts de la saison de courses d’endurance et rend hommage au soutien sans limite de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prince Héritier de Dubaï, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis, et Président du Conseil Exécutif de Dubaï, à l’endurance équestre — un sport dans lequel il a connu un succès international notable.

Il reflète également l’appréciation pour les efforts constants de Son Altesse visant à renforcer la position mondiale des Émirats dans ce sport, inspirés par la vision de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, pour le développement des sports équestres et le soutien aux courses d’endurance tant au niveau local qu’international.

La cavalière émiratie Sara Mohammed Abdulwahid a remporté les honneurs dans l’épreuve féminine sur une distance de 120 km alors que le festival de quatre jours débutait à Seih Al Salam.

La Coupe d’Endurance Yamamah pour Juments aura lieu lundi, suivie de la Course d’Endurance pour Écuries Privées mardi. Le festival se conclura mercredi 1er avril avec l’événement principal, la Coupe d’Endurance du Prince Héritier de Dubaï, parrainée par Emaar Properties, principal partenaire du Club Équestre de Dubaï.

Le comité d’organisation a alloué une cagnotte dépassant 5 millions d’AED, qui sera répartie entre les cavaliers classés jusqu’à la 17e place dans les courses féminines et Al Yamamah, et jusqu’à la 30e place dans la Course des Écuries Privées et l’événement principal.

À cette occasion, Cheikh Rashid bin Dalmook Al Maktoum, Président du Club Équestre de Dubaï, a exprimé sa profonde gratitude à Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum et à Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum pour leur soutien continu aux sports équestres, soulignant que cet appui indéfectible est fondamental pour le développement et la croissance de la discipline.

Il a ajouté que la 18e édition du Festival d’Endurance du Prince Héritier de Dubaï devrait être la plus mémorable à ce jour, reflétant des efforts considérables pour offrir un événement à la hauteur du prestige des Émirats dans les sports équestres.

Point fort du calendrier mondial

Ahmed Rashid Al Kaabi, Directeur Général du Club Équestre de Dubaï, a souligné que le festival s’est imposé comme l’un des principaux événements du calendrier mondial des courses d’endurance, la dernière édition renforçant encore son héritage.

Le Dr Ghanem Al Hajeri, Secrétaire Général de la Fédération Équestre et des Courses des Émirats Arabes Unis, a également exprimé sa reconnaissance pour le fort soutien des dirigeants à ce sport, mettant en avant son rôle clé dans le maintien du développement de la discipline au niveau local et international.

Ahmed Al Matrooshi, Membre du Conseil d’Administration et Directeur Exécutif d’Emaar Properties, a exprimé sa fierté de parrainer la Coupe d’Endurance du Prince Héritier de Dubaï, événement phare et grande finale du festival, notant que le festival a connu une croissance remarquable depuis son lancement en 2009 et continue de célébrer le riche patrimoine équestre des Émirats Arabes Unis.

L’édition précédente a vu Majed Jamal Al Muhairi remporter le titre pour F3 Stables avec un temps de 4:10:51 heures à une vitesse moyenne de 28,7 km/h. Son coéquipier Rashid Mohammed Atiq Al Muhairi a terminé deuxième, tandis que la cavalière argentine Melina Mendez a décroché la troisième place pour le compte de M7 Stables.