Les Émirats arabes unis condamnent fermement l’attaque terroriste non provoquée de l’Iran contre l’État du Koweït

ABOU DHABI, 29 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont condamné avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste non provoquée menée par l’Iran contre un camp militaire dans l’État du Koweït, qui a entraîné la blessure de 10 membres des forces armées, en violation flagrante du droit international.

Dans une déclaration, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a affirmé que cette agression constitue une violation de la souveraineté de l’État du Koweït et une menace pour sa sécurité et sa stabilité, représentant en outre une escalade dangereuse qui menace la sécurité des États du CCG et de la région au sens large.

Les Émirats arabes unis ont exprimé leur pleine solidarité avec l’État du Koweït, soulignant leur soutien à toutes les mesures visant à préserver sa sécurité et sa stabilité, et ont également exprimé leurs vœux de prompt rétablissement à toutes les personnes blessées lors de cette attaque odieuse.