Le Conseil de la Ligue arabe approuve à l’unanimité la recommandation visant à soutenir la candidature de Nabil Fahmy au poste de Secrétaire général

LE CAIRE, 29 mars 2026 (WAM) -- Le Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel a approuvé à l’unanimité une résolution visant à soumettre une recommandation à la 35e session ordinaire du Sommet arabe, prévue en Royaume d’Arabie saoudite, afin de soutenir la candidature de l’ancien ministre égyptien des Affaires étrangères, Nabil Fahmy, au poste de Secrétaire général de la Ligue des États arabes. Le mandat proposé est de cinq ans, à compter du 1er juillet 2026.

Cette approbation est intervenue lors d’une réunion du conseil ministériel, au cours de laquelle Dr Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères, a exprimé la gratitude de son pays pour l’approbation unanime du Conseil. Il a souligné que cette décision reflète la confiance des nations arabes dans l’expertise égyptienne et sa capacité à contribuer à l’avancement de l’action arabe commune.

Pour sa part, le candidat Nabil Fahmy a exprimé sa sincère gratitude et reconnaissance au Président égyptien Abdel Fattah El-Sisi pour la décision de le nommer à ce poste. Il a également remercié les États membres pour leur soutien unanime lors de la 165e session de la réunion des ministres des Affaires étrangères.

Nabil Fahmy a affirmé qu’il accepte cette responsabilité majeure avec le plus grand sérieux et une pleine conscience, compte tenu des défis sans précédent et des violations flagrantes du droit international auxquels le monde arabe est actuellement confronté.

Il s’est engagé à honorer cette confiance à travers la Ligue arabe et à consulter les États membres afin de relever ces défis, garantissant ainsi un avenir plus sûr, stable et prospère, tout en renforçant les voies de développement et en consolidant les intérêts mutuels entre les nations arabes.