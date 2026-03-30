L’Envoyé de l’ONU met en garde contre l’implication des Houthis dans le conflit régional au Yémen

NEW YORK, 30 mars 2026 (WAM) -- L’Envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, a averti que l’implication du Groupe Houthi dans la guerre régionale actuelle constitue un signal d’alarme indiquant que le Yémen est entraîné dans le conflit.

Il a déclaré qu’une telle démarche compliquerait la résolution du différend yéménite, aggraverait les répercussions économiques de la lutte et prolongerait la souffrance des civils.

Le responsable onusien a souligné qu’« aucune partie n’a le droit de plonger le pays dans un conflit plus large », appelant toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à œuvrer en faveur d’une cessation immédiate de toute action militaire supplémentaire. Il s’est engagé à poursuivre son engagement auprès des parties yéménites, régionales et internationales afin de soutenir une voie où toutes les parties — en particulier le Groupe Houthi — s’engagent à utiliser les canaux diplomatiques et la médiation pour désamorcer la situation et prévenir toute nouvelle extension régionale du conflit.