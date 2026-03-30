Le Secrétaire général de l’ONU condamne l’attaque par drone contre le Président du Kurdistan

NEW YORK, 30 mars 2026 (WAM) -- Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a fermement condamné l’attaque par drone survenue dimanche contre la résidence du Président de la Région du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani, dans la province de Duhok.

Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général, a déclaré que M. Guterres a appelé à une enquête immédiate et approfondie sur l’attaque et à ce que les responsables soient traduits en justice.

Le Secrétaire général a exhorté toutes les parties concernées à rejeter la violence sous toutes ses formes et à œuvrer pour prévenir toute tentative de déstabilisation de l’Irak.