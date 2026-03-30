Abdullah bin Zayed condamne le ciblage des infrastructures et des installations civiles dans la région

ABOU DHABI, 30 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a condamné avec la plus grande fermeté le ciblage et les menaces de cibler les infrastructures civiles et les installations civiles dans la région, y compris les écoles, les universités, les hôpitaux, les usines de dessalement, les installations énergétiques, les centres de transport et les zones résidentielles.

De tels actes constituent une violation flagrante et grave des principes et dispositions établis du droit international, et ne peuvent, en aucune circonstance, être acceptés ou justifiés. Ces attaques ont entraîné la perte de vies civiles et des blessés, tout en terrorisant des millions de personnes à travers la région.

Son Altesse Cheikh Abdullah a souligné que transformer les installations énergétiques, les ports, les aéroports et les passages maritimes internationaux en cibles militaires ne menace pas seulement les États, mais représente également de graves risques pour la stabilité de l'économie mondiale et des chaînes d'approvisionnement critiques, tout en sapant la sécurité régionale et internationale.

Son Altesse Cheikh Abdullah a affirmé que les infrastructures civiles ne sont pas un théâtre de guerre, et que leur ciblage constitue une escalade dangereuse et une ligne rouge qui ne sera tolérée en aucune circonstance.

Son Altesse Cheikh Abdullah a insisté sur l'arrêt urgent et immédiat de ces hostilités et sur la nécessité d'assurer, sans exception, la protection des vies civiles et des infrastructures civiles, avertissant des graves conséquences de ces violations.