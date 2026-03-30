Une attaque iranienne endommage une centrale au Koweït et fait un mort

KOWEÏT, 30 mars 2026 (WAM) -- Le ministère de l'Électricité, de l'Eau et de l'Énergie renouvelable du Koweït a annoncé dimanche qu’un bâtiment de service dans l’une des centrales électriques et usines de dessalement d’eau a été endommagé à la suite d’une attaque iranienne, causant la mort d’un travailleur indien.

Selon l’Agence de presse koweïtienne, la porte-parole du ministère, Fatima Jawhar Hayat, a indiqué que les équipes techniques et d’urgence sont immédiatement intervenues pour gérer les conséquences de l’incident, conformément au plan d’urgence en place.

Mme Hayat a également assuré que l’efficacité opérationnelle a été maintenue, tout en renforçant la coordination avec les autorités de sécurité et les organismes compétents afin de garantir la sûreté des sites touchés.