La Garde nationale du Koweït intercepte cinq drones

KOWEÏT, 30 mars 2026 (WAM) -- La Garde nationale du Koweït (GNK) a annoncé lundi avoir intercepté avec succès cinq drones dans ses zones de responsabilité.

Le porte-parole de la GNK, le Brigadier Général Dr. Jadaan Fadhel, a déclaré dans un communiqué relayé par l’Agence de presse koweïtienne (KUNA) que cette opération s’inscrivait dans le cadre d’un dispositif opérationnel continu visant à renforcer la sécurité nationale, à protéger les sites stratégiques vitaux et à neutraliser les menaces potentielles.