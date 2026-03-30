Le Secrétaire général du CCG condamne l’attaque iranienne contre les forces armées koweïtiennes

RIYAD, 30 mars 2026 (WAM) -- Jasem Albudaiwi, Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a fermement condamné l'attaque brutale menée par l'Iran contre un camp des Forces armées koweïtiennes. Dans une déclaration, Albudaiwi a qualifié cette agression d’indication claire des intentions hostiles de l’Iran envers le Koweït et les autres pays du CCG, la qualifiant de violation grave de la souveraineté du Koweït et d’attaque flagrante contre des installations militaires.

Il a également souligné que cet incident représente une escalade dangereuse qui menace la sécurité et la stabilité régionales. Albudaiwi a affirmé la pleine solidarité du CCG avec le Koweït et a réitéré son soutien à toutes les mesures prises par le pays pour protéger sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité.