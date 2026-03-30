Les Émirats arabes unis participent à la 14e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce

YAOUNDÉ, Cameroun, 30 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont participé à la 14e Conférence ministérielle (CM14) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui s’est tenue dans la capitale camerounaise, Yaoundé. La délégation des Émirats arabes unis était dirigée par Son Excellence Fahad Al Gergawi, Sous-secrétaire du Ministère du commerce extérieur, et comprenait des responsables du Ministère du commerce extérieur, du Ministère des affaires étrangères, de la Banque centrale des Émirats arabes unis, ainsi que de la représentation des Émirats arabes unis auprès de l’Organisation mondiale du commerce à Genève.

Lors de la conférence, Son Excellence Al Gergawi a souligné que les mesures commerciales restrictives menacent de fragmenter l’économie mondiale, d’affaiblir la croissance économique et d’accentuer à la fois les pressions inflationnistes et les taux de chômage.

Les Émirats arabes unis ont également cherché à mobiliser un soutien international afin de maintenir les flux commerciaux mondiaux et de renforcer la résilience de l’économie mondiale face aux événements actuels.

Son Excellence Al Gergawi a déclaré : « La participation des Émirats arabes unis à la CM14 intervient dans un contexte de profondes transformations et de défis sans précédent auxquels est confronté le système commercial mondial. Alors que les risques liés aux guerres commerciales et aux droits de douane augmentent, et que les obstacles à la circulation des marchandises réapparaissent, les Émirats arabes unis restent fermement engagés à préserver les avantages d’un commerce ouvert et fondé sur des règles. Notre participation au Cameroun reflète le statut des Émirats arabes unis en tant qu’acteur clé du commerce international et notre volonté de bâtir un consensus autour de mesures favorables au commerce et opposées au protectionnisme. »

Son Excellence Al Gergawi a ajouté que l’ouverture des Émirats arabes unis sur le monde et leur pleine intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales peuvent servir de modèle à d’autres pays, notamment à la lumière de la croissance record du commerce du pays. En 2025, le commerce extérieur hors hydrocarbures des Émirats arabes unis a atteint 3,8 billions d’AED (1,03 billion de dollars américains), soit une croissance de 27 % par rapport à 2024.

Cette augmentation a été soutenue par une hausse substantielle des exportations hors hydrocarbures et facilitée par le programme des Accords de partenariat économique global (CEPA), qui offre aux exportateurs émiratis un accès direct à un quart de la population mondiale.

La délégation des Émirats arabes unis a également profité de la CM14 pour renforcer ses partenariats et explorer de nouveaux horizons de coopération commerciale avec les pays africains.

En marge de la 14e Conférence ministérielle, la délégation des Émirats arabes unis a également tenu une série de réunions bilatérales, notamment avec des représentants de l’Autriche, des Bahamas, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, du Guatemala et du Costa Rica, entre autres.

La Conférence ministérielle est l’organe décisionnel suprême de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et réunit les ministres du commerce et hauts responsables des 166 États membres.

L’édition de cette année revêt une importance particulière, puisqu’il s’agit de la deuxième organisée par un pays africain après la 10e Conférence à Nairobi, au Kenya, en 2015, soulignant l’intérêt croissant pour le rôle du continent africain dans le système commercial multilatéral.