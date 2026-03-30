Charjah crée un nouveau Complexe de l’Espace et de l’Astronomie sous décret souverain

CHARJAH, 30 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse le Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Membre du Conseil suprême et Souverain de Charjah, a émis un décret émirien concernant la création du Complexe de l’Espace et de l’Astronomie de Charjah.

Selon le décret, une institution spécialisée dans les sciences spatiales et l’astronomie sera établie dans l’Émirat de Charjah sous le nom de « Complexe de l’Espace et de l’Astronomie de Charjah ».

Le complexe sera affilié à l’Université de Charjah et fonctionnera sous sa supervision.

Le décret stipule qu’une décision sera émise par le Président de l’Université de Charjah pour réglementer les objectifs, les compétences, l’administration et toutes les affaires du complexe. Il prévoit également le transfert de tous les employés, actifs, biens, droits, obligations et allocations financières de l’Académie de Charjah pour l’Astronomie, les Sciences Spatiales et la Technologie vers le nouveau complexe.

Conformément au décret, la Loi n° (2) de 2019 relative à la création et à la réglementation de l’Académie de Charjah pour l’Astronomie, les Sciences Spatiales et la Technologie est abrogée.