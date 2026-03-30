Les défenses aériennes des EAU interceptent 11 missiles balistiques et 27 drones

ABOU DHABI, 30 mars 2026 (WAM) -- Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté, le 30 mars 2026, 11 missiles balistiques et 27 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début des attaques flagrantes iraniennes, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont engagé 425 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1 941 drones.

Les attaques ont entraîné le martyre de deux membres des forces armées alors qu’ils accomplissaient leur devoir national, ainsi que le martyre d’un civil marocain contracté par les forces armées, en plus de huit décès de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise, palestinienne et indienne.

Au total, 178 personnes ont également été blessées, avec des blessures allant de légères à modérées et graves. Les blessés comprenaient des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Türkiye, d’Irak, du Népal, du Nigeria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie, de Suède et de Tunisie.

Le ministère de la Défense a affirmé qu’il reste pleinement préparé et prêt à faire face à toute menace et qu’il fera face avec fermeté à toute tentative de porter atteinte à la sécurité du pays, de manière à garantir la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, tout en préservant ses intérêts et ses capacités nationales.