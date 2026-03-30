Abou Dhabi organise ADIS 2026 avec un portefeuille d'infrastructures de 57 milliards de dollars

ABOU DHABI, 30 mars 2026 (WAM) -- Le Centre des Projets et des Infrastructures d'Abou Dhabi (ADPIC) a annoncé la tenue du deuxième Sommet des Infrastructures d'Abou Dhabi (ADIS), qui se déroulera du 12 au 14 mai 2026 dans le hall ICC du Centre ADNEC.

Conférence et exposition phare de l’émirat consacrées aux infrastructures et au développement urbain, ADIS 2026 revient avec un format élargi, reflétant la demande mondiale croissante et une attention accrue portée à l’échelle, à l’impact et à la réalisation.

Organisé sous le thème « Évolution urbaine : repenser les villes, redéfinir notre mode de vie », le sommet réunira des chefs de gouvernement, des PDG mondiaux, des promoteurs, des investisseurs et des innovateurs de l’ensemble de l’écosystème mondial des infrastructures afin d’accélérer la création de villes plus résilientes, durables et centrées sur l’humain.

Porté par un portefeuille d’infrastructures d’Abou Dhabi de 57 milliards de dollars américains couvrant le logement, les transports, la culture, l’éducation et les infrastructures sociales, ADIS 2026 positionne l’émirat comme un modèle de développement urbain durable et de concrétisation d’ambitions en résultats mesurables.

Selon le Rapport d’Accomplissement de l’ADPIC, le Centre a livré avec succès 100 projets d’investissement en 2025, marquant une étape importante dans le développement urbain d’Abou Dhabi et démontrant la capacité de l’émirat à exécuter à grande échelle.

Mohamed Ali Al Shorafa, Président du Département des Municipalités et des Transports, a déclaré : « ADIS n’est pas simplement une plateforme pour présenter ce qu’Abou Dhabi prévoit de construire. C’est une plateforme pour démontrer comment nous planifions, concevons et réalisons des villes qui placent l’humain au centre du développement. Grâce à une planification urbaine intégrée, des systèmes de mobilité avancés et des infrastructures de classe mondiale, Abou Dhabi continue de façonner des communautés connectées, durables et conçues pour améliorer la qualité de vie. »

« Les défis auxquels les villes sont confrontées aujourd’hui exigent une collaboration à une échelle sans précédent, et Abou Dhabi reste déterminé à partager ses cadres de gouvernance, ses modèles de réalisation et ses partenariats avec le monde.

ADIS 2026 rassemble des dirigeants de l’ensemble de l’écosystème mondial pour faire progresser des solutions permettant aux villes de croître de manière responsable tout en répondant aux besoins des communautés. »

Avec 70 % de la population mondiale attendue dans les villes d’ici 2050, la pression pour construire des villes plus intelligentes et plus durables n’a jamais été aussi forte.

L’économie d’Abou Dhabi a atteint un record de 325,7 milliards d’AED au troisième trimestre 2025, avec une croissance du secteur de la construction de 13,9 % en glissement annuel. ADIS 2026 est à la fois une réponse à ce défi mondial et une plateforme pour montrer comment l’émirat transforme sa vision en réalisations concrètes.

Maysarah Mahmoud Eid, Directeur général de l’ADPIC, a déclaré : « Abou Dhabi a gagné sa position de référence mondiale en matière d’excellence des infrastructures non seulement par l’ambition, mais par l’exécution. ADIS 2026 reflète notre engagement continu à faire progresser cette dynamique, en réunissant des partenaires mondiaux de premier plan, des investisseurs et des innovateurs pour faire avancer collectivement la planification, le financement et la réalisation des villes. Le portefeuille d’Abou Dhabi est ouvert au monde, et nous invitons les meilleurs à y contribuer. »

ADIS 2026 proposera une conférence sur plusieurs jours, une exposition dédiée et des rencontres structurées autour de quatre thèmes essentiels qui façonnent l’avenir des villes dans le monde : infrastructures axées sur la réalisation, bien-être urbain, solutions intelligentes, durabilité et résilience. Couvrant les cadres de gouvernance, les infrastructures numériques, le logement durable et la construction avancée, le programme vise à aller au-delà du dialogue, en favorisant l’exécution à grande échelle et en accélérant le développement urbain bas carbone.

Pour la première fois, ADIS 2026 proposera des sessions de conférence dédiées en collaboration avec la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), principal organisme mondial représentant les ingénieurs-conseils, axées sur les pratiques de contractualisation, de prévention et de résolution des litiges dans le cadre du Capital Projects Framework d’Abou Dhabi, témoignant de l’engagement de l’émirat envers l’excellence de la gouvernance et des normes de réalisation de projets alignées à l’international.

ADIS 2026 verra également une participation internationale significativement élargie de Singapour, de Chine et de Türkiye, s’appuyant sur la forte dynamique générée par les roadshows internationaux de l’ADPIC dans ces marchés en 2025, qui ont abouti à neuf protocoles d’accord et plus de 30 réunions B2B. Cette présence accrue offre une plateforme aux entrepreneurs, promoteurs et leaders industriels de chaque pays pour présenter leurs compétences et interagir directement avec les propriétaires de projets, promoteurs et autorités de réalisation d’Abou Dhabi, favorisant ainsi une collaboration à long terme et des investissements partagés.