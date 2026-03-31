Abdullah bin Zayed condamne un complot terroriste à Bahreïn et réaffirme la pleine solidarité des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 31 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a exprimé la ferme condamnation et dénonciation par les Émirats arabes unis du complot terroriste déjoué dans le Royaume de Bahreïn. Ce complot impliquait une cellule liée à l’organisation terroriste interdite Hezbollah, qui a tenté de collaborer avec des groupes terroristes à l’étranger dans un acte menaçant la sécurité et la sûreté du Royaume.

Son Altesse Cheikh Abdullah a affirmé la pleine solidarité des Émirats arabes unis et leur soutien indéfectible à toutes les mesures prises par le Royaume de Bahreïn pour préserver sa sécurité et sa souveraineté. Il a salué l’efficacité et la vigilance des autorités de sécurité bahreïnies qui ont réussi à déjouer le complot et à exposer les personnes impliquées.

Son Altesse Cheikh Abdullah a réaffirmé que la sécurité du Royaume de Bahreïn fait partie intégrante de celle des Émirats arabes unis, et a réitéré le soutien des Émirats à toutes les actions entreprises par Bahreïn pour maintenir sa sécurité et sa stabilité, assurer la sécurité de ses citoyens et résidents, et protéger ses acquis nationaux.