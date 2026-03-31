Les autorités de Dubaï interviennent suite à un incident de drone impliquant un pétrolier koweïtien

DUBAÏ, 31 mars 2026 (WAM) -- Les autorités compétentes de Dubaï interviennent à la suite d’un incident impliquant un drone ayant affecté un pétrolier koweïtien dans les eaux de Dubaï, à l’ancrage « E », mardi 31 mars. Aucun blessé n’a été signalé et la sécurité des 24 membres d’équipage a été assurée, selon le Bureau des médias de Dubaï.

Les équipes de lutte contre l’incendie maritime travaillent actuellement à maîtriser l’incendie et à gérer la situation conformément aux protocoles de sécurité et d’urgence établis.

Les autorités ont confirmé que d’autres mises à jour seront communiquées au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.