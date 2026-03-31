L’Union européenne appelle les États membres à réduire leur consommation d’énergie

BRUXELLES, 31 mars 2026 (WAM) -- La Commission européenne a appelé les États membres à réduire leur consommation de pétrole et de gaz, en particulier dans le secteur des transports, dans le contexte de la crise énergétique et des risques de perturbations d’approvisionnement liés à la guerre en cours dans le Golfe arabique.

Dans une lettre adressée aux ministres nationaux de l’énergie, le Commissaire européen à l’énergie, Dan Jørgensen, a indiqué que les gouvernements devraient envisager des mesures volontaires d’économie de la demande.

Cette proposition intervient alors que les ministres de l’énergie de l’UE doivent tenir une réunion d’urgence mardi pour discuter des moyens de faire face à la crise.

Dans sa lettre, Dan Jørgensen a souligné que le secteur des transports en Europe fait face à une hausse des coûts et à des pénuries d’approvisionnement, ce qui pourrait amener les gouvernements à demander aux citoyens de moins utiliser leur voiture ou de moins prendre l’avion afin d’économiser du carburant pour des usages plus essentiels.