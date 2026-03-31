Dubai Investments lance les travaux du projet à usage mixte « Al Vista »

DUBAÏ, 31 mars 2026 (WAM) -- Dubai Investments a annoncé la pose de la première pierre d’Al Vista, son projet emblématique à usage mixte situé à Meydan Horizon. Développé par l’intermédiaire de sa filiale immobilière détenue à 100 %, Dubai Investment Real Estate (DIR), Al Vista est un vaste projet à usage mixte comprenant des composantes résidentielles, commerciales et de vente au détail, intégré dans un plan directeur unifié.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de Son Excellence Khalid bin Kalban, vice-président et directeur général de Dubai Investments, Obaid Salami, directeur général de Dubai Investment Real Estate, ainsi que d’autres hauts représentants et de l’entrepreneur du projet.

Dans le cadre de cette étape importante, DIR a également signé le contrat principal de construction avec JV Hourie Paramount, désignant l’entrepreneur pour réaliser le projet conformément au plan d’exécution approuvé.

Obaid Salami a déclaré : « Al Vista représente un ajout important au portefeuille de DIR et reflète une approche disciplinée du développement, fondée sur la qualité, la certitude d’exécution et la création de valeur à long terme. »

Situé au sein de Meydan Horizon, l’un des quartiers à usage mixte les plus recherchés de Dubaï, Al Vista comprend une tour résidentielle de 39 étages proposant 312 appartements, dont des unités d’une, deux et trois chambres, ainsi qu’une tour commerciale de 19 étages offrant environ 120 000 pieds carrés d’espaces de bureaux en coque brute, complétée par des composantes de vente au détail intégrées.

Les travaux de construction progressent conformément au calendrier, avec une livraison prévue pour le premier trimestre 2028.