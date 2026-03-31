Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent huit missiles balistiques, quatre missiles de croisière et 36 drones

ABOU DHABI, 31 mars 2026 (WAM) -- Le 31 mars 2026, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté huit missiles balistiques, quatre missiles de croisière et 36 drones en provenance d’Iran.

Depuis le début des attaques iraniennes, les systèmes de défense aérienne émiratis ont intercepté un total de 433 missiles balistiques, 19 missiles de croisière et 1 977 drones.

Ces attaques ont entraîné la mort de deux membres des forces armées émiriennes alors qu’ils accomplissaient leur devoir, ainsi que celle d’un civil marocain travaillant pour les forces armées, en plus de huit civils des nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise, palestinienne et indienne. Au total, 188 personnes ont également été blessées, avec des blessures allant de légères à graves. Les blessés incluent des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Türkiye, d’Irak, du Népal, du Nigeria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie, de Suède et de Tunisie.

Le ministère de la Défense a réaffirmé sa pleine préparation et son engagement à répondre à toute menace, soulignant qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger la souveraineté, la sécurité et la stabilité du pays, ainsi que pour préserver ses intérêts et ses capacités nationales.