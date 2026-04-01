Le Président des EAU reçoit le Ministre de la Défense grec

ABOU DHABI, 31 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui Son Excellence Nikos Dendias, Ministre de la Défense nationale de la République hellénique.

Au cours de la rencontre, Son Excellence Dendias a transmis à Son Altesse les salutations de Son Excellence Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la Grèce, ainsi que ses vœux pour la sécurité et la prospérité continues des Émirats arabes unis.

La réunion a porté sur la coopération entre les deux pays et les moyens de renforcer les liens, en particulier dans les domaines liés à la défense.

Les deux parties ont également discuté des développements dans la région dans un contexte d’escalade militaire continue et de ses répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales, en plus de l’agression terroriste iranienne persistante visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, y compris des attaques contre des civils et des infrastructures civiles.

Son Excellence Dendias a réitéré la condamnation par la Grèce de cette agression, soulignant qu’elle constitue une violation de la souveraineté et du droit international et qu’elle compromet la sécurité et la stabilité régionales.