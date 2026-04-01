Trump affirme que les États-Unis pourraient mettre fin aux opérations militaires en Iran d’ici deux à trois semaines

WASHINGTON, 1er avril 2026 (WAM) -- Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que les États-Unis pourraient mettre fin à leurs opérations militaires en Iran dans un délai compris entre deux et trois semaines. S'adressant aux journalistes à la Maison Blanche mardi, Donald Trump a déclaré que parvenir à un accord avec Téhéran n'est pas une condition pour mettre fin à la guerre, notant que ce nouveau calendrier représente une extension des prévisions précédentes énoncées par la Maison Blanche, qui avait estimé la durée de la guerre entre quatre et six semaines.

Le président des États-Unis a affirmé que son pays avait atteint son objectif principal, à savoir empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires, ajoutant que le récent changement dans le système iranien ne faisait pas partie des objectifs prévus.

Donald Trump a ajouté que Washington mène actuellement des négociations avec Téhéran, qualifiant la participation de responsables iraniens à des discussions visant à parvenir à un accord de pas positif, tout en soulignant que l'absence d'un tel accord n'empêchera pas la fin de la guerre.