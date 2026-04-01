L’Autorité de l’aviation civile du Koweït : des drones hostiles ciblent les dépôts de carburant de l’aéroport international du Koweït

KOWEÏT, 1er avril 2026 (WAM) -- L'aéroport international du Koweït a été la cible aujourd'hui d'attaques flagrantes menées par des drones lancés par l'Iran et des groupes armés qu'il soutient, visant directement les dépôts de carburant appartenant à la Kuwait Aviation Fuelling Company (KAFCO), ce qui a provoqué un important incendie et d'importants dégâts matériels, sans qu'aucune blessure humaine n'ait été signalée.

L'Agence de presse koweïtienne (KUNA) a cité Abdullah Al-Rajhi, porte-parole officiel de la Direction générale de l'aviation civile, qui a déclaré que les équipes d'urgence et les autorités compétentes ont immédiatement commencé à intervenir suite à l'incident.