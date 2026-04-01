L’Abu Dhabi Investment Office lance ADEED pour renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement

ABOU DHABI, 1er avril 2026 (WAM) -- L’Abu Dhabi Investment Office (ADIO), en collaboration avec 7X, a lancé ADEED – la Plateforme de Soutien à la Chaîne d’Approvisionnement des Émirats arabes unis, une nouvelle initiative stratégique conçue pour renforcer la continuité des activités à travers Abou Dhabi et les Émirats arabes unis dans les secteurs de la chaîne d’approvisionnement et du commerce, alors que le paysage économique régional évolue.

En tant qu’entité gouvernementale essentielle d’Abou Dhabi et facilitateur du commerce, l’ADIO prend des mesures décisives pour garantir que l’émirat reste agile, réactif et résilient.

ADEED combine l’expertise du marché et les capacités de soutien aux entreprises de l’ADIO afin d’offrir visibilité et assistance pour le mouvement des matériaux, des intrants industriels liés aux exportations et aux importations, dans le but de préserver les flux commerciaux et la continuité de la chaîne d’approvisionnement.

Reflétant son rôle de catalyseur dans les domaines du commerce, du transport et de la logistique, 7X répondra aux besoins des entreprises en matière de chaîne d’approvisionnement identifiés via ADEED, en proposant des solutions opérationnelles coordonnées à travers son écosystème et son réseau de partenaires sectoriels.

7X assure un soutien pour le transport aérien, routier et maritime, tant au niveau national qu’international, en plus des services liés à l’exécution des commandes.

Aux côtés de l’ADIO et de 7X, les partenaires stratégiques d’ADEED incluent le Département du Développement Économique d’Abou Dhabi (ADDED), la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Abou Dhabi (ADCCI), la Douane d’Abou Dhabi et le Conseil de la Qualité et de la Conformité d’Abou Dhabi (ADQCC). Cet écosystème coordonné de partenaires démontre l’interopérabilité d’Abou Dhabi pour faire face aux éventuelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

L’ADDED structure l’architecture économique d’Abou Dhabi et la Douane d’Abou Dhabi œuvre à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à gérer le cycle logistique à travers les ports, tout en relevant les défis liés à l’importation et à l’exportation.

L’ADQCC garantira la fiabilité des sources alternatives en établissant des normes, en réalisant des évaluations de conformité et en facilitant l’accès à des fournisseurs qualifiés pour renforcer la continuité et la qualité de la chaîne d’approvisionnement.

Cette approche combinée s’appuie sur l’infrastructure logistique de 7X et s’aligne sur les ambitions de croissance économique d’Abou Dhabi. Ainsi, la plateforme offre un accès fiable aux matériaux et intrants nécessaires aux entreprises pour maintenir leur production.

Au cœur de la plateforme, l’intelligence artificielle fournit des analyses exploitables sur les opérations de la chaîne d’approvisionnement et du commerce, permettant aux entreprises et aux entités gouvernementales de naviguer efficacement dans les processus. En structurant les demandes, en identifiant les lacunes dans les besoins de la chaîne d’approvisionnement et en connectant les utilisateurs avec l’expertise appropriée en commerce et logistique, la plateforme favorise la prise de décisions éclairées et la continuité opérationnelle.

Les défis sont soulevés par le Groupe de Travail Commercial de l’ADCCI, chaque demande étant suivie et orchestrée avec un écosystème de partenaires coordonnés qui facilitent le soutien adéquat pour assurer la continuité du commerce.

Cela réunit deux domaines d’expertise complémentaires : l’équipe Commerce & Industrie de l’ADIO accompagne les entreprises dans l’identification et la connexion avec des fournisseurs internationaux et nationaux, tandis que l’équipe 7X orchestre l’écosystème logistique et de transport pour garantir le déplacement efficace et fiable des marchandises.

Mohamed Ali Al Kamali, Directeur de l’Industrie et du Commerce à l’ADIO, a déclaré : « La direction des Émirats arabes unis continue de prendre des mesures proactives pour assurer la résilience de notre économie et de nos chaînes d’approvisionnement, et l’ADIO est fier de soutenir le secteur manufacturier vital. En dirigeant la plateforme ADEED, les équipes de l’ADIO fournissent aux entreprises des conseils fondés sur des analyses de marché en temps réel pour aider à maintenir la continuité de la chaîne d’approvisionnement et faire progresser les ambitions de croissance économique d’Abou Dhabi.

Ces initiatives soulignent pourquoi Abou Dhabi demeure une destination mondialement reconnue pour le commerce, la fabrication et l’investissement. »

Tariq Al Wahedi, Directeur Général du Groupe 7X, a déclaré : « ADEED reflète exactement le type de collaboration public-privé qui construit une résilience durable de la chaîne d’approvisionnement, où le leadership du secteur public et la capacité opérationnelle s’unissent pour soutenir la continuité des activités de manière pratique et opportune. Grâce à notre réseau sectoriel de partenaires stratégiques, 7X s’engage à proposer des solutions réactives et coordonnées qui maintiennent les chaînes d’approvisionnement en mouvement, et à travailler aux côtés de l’ADIO pour renforcer la position d’Abou Dhabi et des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante commerciale résiliente et connectée à l’échelle mondiale. »

L’ADIO continue de collaborer avec des partenaires industriels pour soutenir les ambitions de croissance économique à long terme de l’émirat. Outre la facilitation du commerce, l’ADIO s’engage à accompagner les investisseurs et les entreprises de toutes tailles dans l’établissement, la croissance et le développement de leurs activités à Abou Dhabi vers les marchés internationaux.