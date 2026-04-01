Les actionnaires d’ADNOC Distribution approuvent un dividende de 700 millions de dollars pour 2025

ABOU DHABI, 1er avril 2026 (WAM) – ADNOC Distribution a annoncé mercredi l’approbation par les actionnaires de l’ensemble des points à l’ordre du jour lors de son Assemblée Générale Annuelle (AGA), y compris l’approbation d’un dividende final en numéraire de 350 millions de dollars (1,28 milliard AED), soit l’équivalent de 10,285 fils par action, pour le second semestre 2025, qui sera distribué en avril 2026.

Les récents développements régionaux n’ont pas eu d’impact significatif sur les opérations, la situation financière ou la liquidité d’ADNOC Distribution.

L’entreprise continue d’exploiter son réseau national de stations-service et sa présence internationale de manière sûre et fiable, avec des plans de continuité d’activité et de gestion de crise bien établis.

ADNOC Distribution reste concentrée sur la sécurité de ses employés et de ses clients et continuera de surveiller de près l’environnement opérationnel, fournissant des mises à jour en cas de développements significatifs.

En 2025, ADNOC Distribution a enregistré une forte croissance annuelle, générant un EBITDA de 1,17 milliard de dollars (plus de 11,1 % en glissement annuel). Les volumes de carburant ont totalisé 15,7 milliards de litres et la marge brute du commerce de détail hors carburant a augmenté de 14,4 % en glissement annuel, soutenue par la performance du réseau de l’entreprise aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Égypte.

Le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Président d’ADNOC Distribution, a déclaré : « ADNOC Distribution continue d’afficher des performances constantes, soutenues par une exécution disciplinée et un modèle économique résilient. En 2025, la société a obtenu de solides résultats financiers tout en poursuivant sa transformation en une plateforme intégrée de mobilité et de commodité. L’approbation d’un dividende total de 700 millions de dollars pour 2025, ainsi que la prolongation de la politique de dividende de la société jusqu’en 2030, reflètent notre engagement à offrir aux actionnaires des rendements prévisibles et à long terme.

Pour l’avenir, ADNOC Distribution reste concentrée sur une croissance disciplinée, une allocation prudente du capital et la création de valeur à long terme pour les actionnaires. »

Cette approbation porte le dividende annuel total d’ADNOC Distribution pour 2025 à 700 millions de dollars (2,57 milliards AED).

Lors de l’AGA, les actionnaires ont également approuvé la prolongation de la politique de dividende d’ADNOC Distribution, qui fixe un dividende annuel à 700 millions de dollars ou 75 % du bénéfice net, le montant le plus élevé étant retenu, jusqu’en 2030.

Les actionnaires recevront le dividende du second semestre 2025 en avril 2026, suivi du premier dividende trimestriel pour le premier trimestre 2026 en juin 2026, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration. Ces deux paiements totaliseraient 525 millions de dollars (1,9 milliard AED), soit l’équivalent de 15,4 fils par action. Depuis l’introduction en bourse, la société a versé un total de 5,5 milliards de dollars (20 milliards AED) de dividendes, y compris le dividende du second semestre 2025, reflétant un rendement total pour les actionnaires de 112 %.

« En 2025, l’exécution disciplinée de notre stratégie quinquennale a soutenu notre performance record et la croissance de tous les segments d’activité », a déclaré l’Ingénieur Bader Saeed Al Lamki, Directeur Général d’ADNOC Distribution. « Grâce à l’ampleur du réseau et à de nouveaux concepts de vente au détail, à des gains d’efficacité rigoureux et à des expériences client enrichies par l’IA, nous avons renforcé la diversité et la résilience de nos sources de revenus et continué à dépasser nos objectifs opérationnels. »

Il a ajouté : « En conséquence, nous avons relevé nos prévisions de croissance pour le réseau et le commerce de détail hors carburant afin de refléter cette dynamique. Nous restons concentrés sur une croissance disciplinée et la création de valeur pour les actionnaires. »

L’entreprise a poursuivi ses objectifs stratégiques d’électrification des huit principales autoroutes des Émirats arabes unis, notamment avec le lancement de son EV Megahub en 2025.

Le réseau E2GO de la société a atteint 402 points de recharge rapide et ultra-rapide, renforçant le rôle d’ADNOC Distribution dans le soutien à l’agenda d’électrification des Émirats arabes unis et à la Politique Nationale des Véhicules Électriques.

ADNOC Distribution a élargi ses concepts de vente au détail en 2025 avec le lancement de The Hub by ADNOC, qui intègre carburant, recharge de véhicules électriques, entretien automobile et offres de commodité sur une surface de vente plus grande que celle des stations-service traditionnelles. L’entreprise prévoit d’exploiter 30 sites The Hub avec une contribution EBITDA anticipée de 30 millions de dollars d’ici 2030. La marque renouvelée Oasis by ADNOC a également été dévoilée en 2025, renforçant le leadership d’ADNOC Distribution dans le commerce de commodité avec une offre alimentaire et de boissons élargie.

En 2026, ADNOC Distribution s’appuiera sur son héritage de service aux communautés en développant sa plateforme de mobilité et de commodité avec une allocation disciplinée du capital. L’entreprise fait progresser plus de 20 initiatives intégrant l’intelligence artificielle (IA) pour soutenir la croissance des revenus, améliorer l’efficacité opérationnelle et enrichir l’expérience client.