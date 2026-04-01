L’état de préparation intégré des ports renforce la compétitivité et consolide le système de sécurité, selon le directeur général de la GDRFA

DUBAÏ, 1er avril 2026 (WAM) – Le Lieutenant-Général Mohammed Ahmed Al Marri, Directeur Général de la Direction Générale de l’Identité et des Affaires des Étrangers – Dubaï (GDRFA Dubaï), a effectué des visites d’inspection à l’Aéroport International de Dubaï (DXB), au poste-frontière de Hatta et au secteur de suivi des contrevenants et des étrangers à Al Awir.

Ces visites visaient à évaluer la préparation opérationnelle, à améliorer l’efficacité des performances et à renforcer la coordination entre les entités concernées.

Au DXB, le Lieutenant-Général Al Marri a examiné les opérations dans les halls de traitement des passagers et évalué la capacité à gérer les flux de voyageurs, mettant en avant la capacité du système à traiter de grands volumes tout en maintenant l’efficacité du service et l’expérience des passagers.

Il s’est ensuite rendu au Département du Contrôle des Passeports au poste-frontière de Hatta, où il a visité les halls d’arrivée et de départ ainsi que les zones d’inspection, passant en revue les procédures afin d’assurer la fluidité du passage des voyageurs aux frontières terrestres.

Le Lieutenant-Général Al Marri a également rencontré des représentants des entités partenaires, dont le Centre des Douanes de Hatta et la Police de Sécurité Frontalière de Hatta, afin d’examiner les mécanismes de coordination et les flux opérationnels visant à améliorer l’efficacité et la qualité des services.

À Al Awir, il a visité le secteur de suivi des contrevenants et des étrangers, où il a examiné les opérations du centre d’hébergement et les systèmes utilisés pour surveiller les contrevenants au séjour, ainsi que les outils numériques soutenant le suivi et le reporting des dossiers.

Il a également inspecté la salle des opérations et examiné les systèmes numériques utilisés pour le suivi des dossiers et la gestion des rapports, renforçant ainsi la rapidité de réponse et la précision de la prise de décision.

Le Lieutenant-Général Al Marri a souligné que l’intégration de la préparation entre les ports aériens et terrestres, ainsi que les secteurs de suivi, constitue un pilier essentiel pour soutenir la sécurité et la stabilité, tout en améliorant la qualité de vie à Dubaï. Il a noté que l’investissement dans l’efficacité opérationnelle et l’intégration institutionnelle contribue directement à renforcer la confiance des clients et à consolider la compétitivité mondiale de Dubaï.

Il a ajouté que le développement continu des systèmes opérationnels à travers les ports et les secteurs de suivi reflète l’engagement de la GDRFA Dubaï à traduire la vision des dirigeants en services avancés et durables, portés par l’innovation et la proactivité, tout en maintenant un équilibre entre la facilitation des procédures et la préservation de la sécurité de la communauté.

Le Lieutenant-Général Al Marri a salué les efforts du personnel et la coopération inter-agences, notant que le développement continu des systèmes opérationnels reflète l’engagement de la GDRFA Dubaï à fournir des services efficaces et avancés, en adéquation avec la vision stratégique de l’émirat.

Il s’est déclaré satisfait du niveau de préparation sur les sites visités et a souligné l’importance de maintenir des normes élevées et une amélioration continue.