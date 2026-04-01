Le Qatar intercepte deux missiles iraniens, un pétrolier touché sans faire de victimes

DOHA, 1er avril 2026 (WAM) -- L'État du Qatar a annoncé avoir été la cible, mercredi, de trois missiles de croisière lancés depuis l'Iran.

Dans un communiqué relayé par l'Agence de presse du Qatar (QNA), le ministère qatari de la Défense a indiqué que ses forces armées avaient réussi à intercepter deux des missiles de croisière, tandis que le troisième missile a touché un pétrolier affrété par Qatar Energy dans les eaux territoriales du pays. Le ministère a ajouté que des procédures avaient été mises en œuvre et qu'une coordination avait été établie avec les autorités compétentes pour évacuer le pétrolier, qui comptait 21 membres d'équipage à bord, sans faire de victimes humaines.