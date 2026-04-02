Les Émirats arabes unis réaffirment leur attachement à la communauté iranienne, considérée comme une composante essentielle de leur tissu social diversifié

ABOU DHABI, 2 avril 2026 (WAM) -- Le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a publié une déclaration affirmant que les Émirats arabes unis accueillent une communauté iranienne respectée et estimée, qui constitue une partie intégrante de leur tissu social et contribue à leur diversité et à leur ouverture.

Les Émirats arabes unis abritent plus de 200 nationalités, reflétant leur engagement constant envers les valeurs de coexistence et de tolérance, ainsi que leur dévouement indéfectible envers tous ceux qui résident dans le pays.

Dans ce contexte, le Ministère a souligné qu’à la lumière d’informations médiatiques inexactes circulant concernant le statut de résidence de la communauté iranienne, les Émirats arabes unis rassurent les résidents sur le fait que leur approche institutionnelle est guidée par des procédures et des cadres bien établis qui garantissent la sécurité et le bien-être de tous les membres de la société, sans exception.

Le Ministère des Affaires étrangères a réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis à favoriser un environnement sûr et stable fondé sur l’état de droit, à assurer la protection des droits de tous les résidents et à refléter leurs valeurs durables de tolérance et de coexistence.