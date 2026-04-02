L’ONU appelle à l’ouverture de davantage de points de passage vers Gaza

NEW YORK, 2 avril 2026 (WAM) -- Les Nations Unies ont de nouveau souligné la nécessité d’ouvrir davantage de points de passage vers la bande de Gaza afin de faciliter la circulation des personnes et des marchandises et d’élargir la réponse humanitaire vitale à travers le territoire.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué que les rapports du terrain adressés au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) montrent que le personnel onusien et ses partenaires poursuivent leurs efforts pour assurer la livraison d’une aide vitale à la population de Gaza. Cela malgré la forte pression exercée actuellement sur le point de passage de Karem Abu Salem, qui demeure le seul point d’entrée opérationnel pour les marchandises commerciales vers la bande.

Il a précisé que les travailleurs humanitaires ont transporté hier plus de 270 000 litres de carburant à Gaza afin de garantir la continuité des services humanitaires essentiels. « Par ailleurs, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a collecté des aliments pour animaux, tandis que l’UNICEF a récupéré plus de 240 palettes de fournitures, comprenant de la nourriture, des médicaments, des kits d’hygiène et des vêtements », a-t-il déclaré.

Le porte-parole de l’ONU a également révélé que la FAO augmente son assistance financière à 1 000 agriculteurs supplémentaires à Gaza afin de relancer la production locale de cultures vivrières.

Il a ajouté : « Cette aide s’appuie sur un projet pilote réussi mené par le programme l’an dernier, au cours duquel 200 agriculteurs ont pu produire plus de 500 tonnes métriques de légumes frais, avec le soutien du Fonds humanitaire pour le territoire palestinien occupé. »

Le porte-parole a expliqué que cette augmentation du volume d’aide fournie par la FAO aux agriculteurs de Gaza leur permettra de nourrir environ 95 000 personnes pendant une année entière.