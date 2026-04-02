EDGE présente pour la première fois des solutions de défense multidomaines au salon FIDAE 2026, au Chili

ABOU DHABI, 2 avril 2026 (WAM) -- Le groupe EDGE marquera sa première participation au FIDAE 2026, au Chili, élargissant ainsi sa présence en Amérique latine.

Du 7 au 12 avril, EDGE présentera un large portefeuille de solutions de pointe couvrant les domaines aérien, terrestre et cybernétique, reflétant son approche intégrée et multidomaine de la défense moderne.

« Notre première participation au FIDAE met en lumière le rôle croissant d’EDGE dans le paysage technologique de la défense en Amérique latine », a déclaré Omar Al Zaabi, Président d’EDGE Commercial.

« En nous appuyant sur nos partenariats existants dans la région, EDGE s’est positionné pour offrir des systèmes hautement disruptifs tout en soutenant la croissance économique locale et les opportunités de développement technologique. »

Le Chili présente un environnement opérationnel unique, avec une géographie vaste et diversifiée qui exige des approches intégrées en matière de surveillance et de sécurité, a-t-il ajouté.

« Dans ce contexte, nous nous concentrons sur la fourniture d’un large portefeuille de technologies de pointe permettant à nos clients d’atteindre leurs objectifs de sécurité nationale et civile. »

Dans le domaine aérien, EDGE exposera des systèmes aériens sans pilote (UAS) destinés au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance (ISR), ainsi que des systèmes rôdeurs et des munitions guidées de précision (PGM). Un point fort sera l’hélicoptère sans pilote HT-100 et le REACH-S, un UAS MALE (moyenne altitude, longue endurance).

Au sol, EDGE présentera ses véhicules blindés AJBAN MK2 et HAFEET MK2, conçus pour la mobilité, la protection et l’efficacité opérationnelle sur des terrains variés.

EDGE mettra en avant des solutions de cyberdéfense et de communications sécurisées permettant des opérations résilientes et protégées, assurant la sécurité des réseaux contre les menaces numériques. Cela inclut la suite de systèmes de communication ultra-sécurisés de KATIM, adaptés aux applications critiques pour les missions.

En guerre électronique, EDGE présentera des systèmes destinés à protéger les opérations dans des environnements électromagnétiques contestés. Parmi les points forts figurent le système autonome de surveillance et de sécurité des frontières BORDERSHIELD, ainsi que les solutions anti-brouillage GPS PROTECT 2 et GPS PROTECT 4.

L’exposition comprendra également des technologies non létales pour les opérations de sécurité publique et de sécurité civile.

La première participation du Groupe au FIDAE constitue la dernière évolution d’un partenariat en cours avec les forces et organisations de sécurité régionales.

Plus tôt en mars, EDGE a signé une lettre d’intention avec le Ministère de la Défense Nationale de l’Équateur pour la mise en œuvre d’un important programme d’infrastructures de sécurité axé sur la modernisation des systèmes de surveillance et le renforcement des capacités de protection des frontières.