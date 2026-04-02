La quatrième Conférence internationale sur l’autisme s’ouvrira le 25 avril à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 2 avril 2026 (WAM) - Sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Khaled bin Zayed Al Nahyan, Abou Dhabi renforce son leadership mondial dans le soutien à l’autisme en organisant la 4ᵉ Conférence Internationale sur l’Autisme 2026, qui se tiendra du 25 au 28 avril au Centre de l’Énergie d’Abou Dhabi, avec une participation internationale croissante.

L’Émirat d’Abou Dhabi poursuit la consolidation de sa position en tant que centre mondial de référence dans le soutien et l’autonomisation des personnes en situation de handicap, à travers l’organisation de cette conférence, avec la participation d’experts, de spécialistes et de décideurs venus du monde entier.

La conférence est organisée par l’Autorité Zayed pour les Personnes handicapées en collaboration avec Lotus Holistic Group, ADNOC et la plateforme mondiale Skills4Mind, et en partenariat stratégique avec le Département du Développement Communautaire – Abou Dhabi, le Département de la Santé – Abou Dhabi, et le Département de la Culture et du Tourisme – Abou Dhabi, ainsi qu’un large réseau de partenaires internationaux, reflétant une intégration efficace entre les secteurs public et privé.

La quatrième édition s’inscrit dans la continuité du succès des éditions précédentes. La troisième édition en 2025 a enregistré des résultats remarquables avec plus de 2000 participants issus de 15 pays, confirmant le rayonnement international croissant de la conférence.

Les Émirats arabes unis ont dominé la participation avec 1360 participants, en plus de plus de 400 participants internationaux, ce qui renforce la place de la conférence sur la carte des événements scientifiques mondiaux.

La quatrième édition s’appuie sur les résultats des éditions précédentes en élargissant la participation internationale, en renforçant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le diagnostic et la réhabilitation, en lançant des programmes de formation avancés, et en développant des modèles de services fondés sur des données probantes, afin de générer un impact durable allant de l’individu à la famille et à la société.





La conférence couvre six axes stratégiques : l’intelligence artificielle et l’innovation, la recherche scientifique, l’inclusion sociale, les environnements de travail inclusifs, l’excellence en soins de santé, et le développement de l’éducation inclusive.

Elle comprend également un programme intégré incluant une conférence scientifique spécialisée, des ateliers pratiques, un camp de formation en intelligence artificielle, ainsi qu’une exposition d’innovation présentant les dernières solutions technologiques.





La tenue de la conférence coïncide avec la désignation de l’année 2026 comme « Année de la Famille » aux Émirats arabes unis, mettant en lumière le rôle central de la famille comme partenaire clé dans le parcours de réhabilitation et d’autonomisation.





Son Excellence Abdullah Abdul Aali Al Humaidan, Directeur Général de l’Autorité Zayed pour les Personnes handicapées, a affirmé que les résultats de la troisième édition reflètent un impact tangible, soulignant que la conférence est devenue une plateforme mondiale influente dans le développement des services liés à l’autisme.

Il a déclaré : « Nous nous appuyons sur les réalisations accomplies en élargissant l’utilisation de l’intelligence artificielle, en renforçant les partenariats internationaux et en transformant les résultats en applications concrètes contribuant à améliorer la qualité de vie. »

Il a ajouté : « Nous nous concentrons sur la réalisation d’un impact durable fondé sur l’intégration entre les secteurs, l’autonomisation des familles et le développement de services basés sur des données probantes, afin de renforcer un système d’autonomisation global. »

Intégration des expertises pour améliorer la qualité des solutions

Amina Al Haidan Amina Al Hidan, directrice générale de la Conférence internationale sur l’autisme et PDG de Lotus Holistic Group, a confirmé que la conférence 2026 constitue une extension d’un parcours scientifique et sociétal visant à renforcer un système intégré soutenant les personnes autistes et leurs familles selon les meilleures pratiques internationales.

Elle a également indiqué que la campagne « Souriez… votre sourire suffit à les rendre heureux », lancée en 2025, est devenue un mouvement national promouvant la sensibilisation, l’inclusion et l’autonomisation.

Elle a expliqué que le choix de l’actrice Joumana Mourad comme ambassadrice de l’autisme pour 2026 repose sur sa capacité à transmettre un message humain de manière impactante et à refléter les défis des familles concernées, contribuant ainsi à renforcer la sensibilisation sociétale.





Le Dr Taha Ridan, fondateur de Skills4Mind et directeur général de la stratégie des données et de l’intelligence artificielle, ainsi que responsable du pôle IA et innovation.a souligné que cette édition mettra en lumière le rôle de l’intelligence artificielle dans le dépistage précoce, l’apprentissage personnalisé, l’amélioration de la communication et le soutien émotionnel, contribuant à renforcer l’autonomie et l’inclusion sociale.

Il a également insisté sur l’importance de la gouvernance responsable et de la transparence dans l’utilisation de ces technologies, afin de garantir leur fiabilité et leur impact humain durable.





L’édition 2026 vise à élargir l’utilisation de l’intelligence artificielle, à lancer des programmes de formation avancés et à renforcer les partenariats internationaux, contribuant ainsi à développer des services plus efficaces et durables.

Elle devrait accueillir plus de 3000 participants de plus de 25 pays, avec la participation d’experts et d’intervenants internationaux, ainsi que le lancement d’initiatives et de programmes innovants, en plus de l’expansion de l’exposition des solutions technologiques.





Les indicateurs de participation à la troisième édition ont révélé une diversité professionnelle notable : plus de 480 spécialistes du secteur éducatif, plus de 400 professionnels de santé et plus de 380 thérapeutes.

Au niveau des parties prenantes, 78 % des participants étaient des prestataires de services directs, 12 % représentaient le soutien familial et communautaire, et 10 % étaient des décideurs et des leaders, reflétant une complémentarité entre les différents acteurs.