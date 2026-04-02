Déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, de la Jordanie, de la Türkiye, de l’Égypte, de l’Indonésie, du Pakistan, de l’Arabie saoudite et du Qatar

ABOU DHABI, 2 avril 2026 (WAM) -- Les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, du Royaume hachémite de Jordanie, de la République de Turquie, de la République arabe d’Égypte, de la République d’Indonésie, de la République islamique du Pakistan, du Royaume d’Arabie saoudite et de l’État du Qatar ont fermement condamné l’adoption par la puissance occupante israélienne d’une loi au sein de son Parlement (Knesset), permettant l’imposition de la peine de mort en Cisjordanie occupée et son application de facto contre les Palestiniens.

Les ministres ont mis en garde contre les pratiques israéliennes de plus en plus discriminatoires et en escalade, qui renforcent un système d’apartheid et un discours de rejet niant les droits inaliénables et même l’existence du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé (TPO).

Les ministres ont souligné que cette législation constitue une escalade dangereuse, notamment en raison de son application discriminatoire à l’encontre des prisonniers palestiniens, et ont insisté sur le fait que de telles mesures risquent d’aggraver davantage les tensions et de compromettre la stabilité régionale.

Les ministres ont également exprimé leur profonde préoccupation quant aux conditions des prisonniers palestiniens détenus par Israël, avertissant des risques croissants à la lumière de rapports crédibles faisant état d’abus persistants, notamment la torture, des traitements inhumains et dégradants, la famine et le déni des droits fondamentaux. Ils ont souligné que ces pratiques reflètent un schéma plus large de violations à l’encontre du peuple palestinien.

Les ministres ont réaffirmé leur opposition aux politiques israéliennes racistes, oppressives et agressives visant les Palestiniens.

Les ministres ont en outre souligné la nécessité urgente de s’abstenir de toute mesure imposée par la puissance occupante susceptible d’attiser davantage les tensions sur le terrain. Ils ont insisté sur l’importance de garantir la reddition de comptes et ont appelé à un renforcement des efforts internationaux pour préserver la stabilité et prévenir toute détérioration supplémentaire.