ADNOC récompensée par 14 distinctions lors des Prix du pétrole et du gaz du Moyen-Orient

DUBAÏ, 2 avril 2026 (WAM) – ADNOC a remporté 14 prix lors des Oil & Gas Middle East Awards 2026 à Dubaï, soulignant la fiabilité, la résilience et l’excellence de ses équipes et de ses opérations.

La performance remarquable de l’entreprise lors de la cérémonie, remportant environ la moitié des distinctions, reflète sa position de société énergétique mondiale de premier plan, progressiste, ainsi que la croissance significative et la transformation réalisées ces dernières années.

Les prix ont été attribués à des employés et à des projets à travers le groupe ADNOC, reconnaissant la performance solide sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique, l’excellence opérationnelle, le succès dans le déploiement de technologies avancées et de l’intelligence artificielle (IA), ainsi qu’une production d’énergie responsable. Ils mettent également en avant un leadership fort, l’autonomisation des équipes et les progrès continus en matière de sécurité, de décarbonation et d’exécution de projets à grande échelle.

Couvrant les activités amont, aval, techniques, numériques et de soutien, ces distinctions reflètent la profondeur des compétences au sein du portefeuille intégré d’ADNOC.

Musabbeh Al Kaabi, Directeur Général d’ADNOC Upstream, a déclaré : « Les Oil and Gas Middle East Awards reflètent les personnes, projets et opérations extraordinaires qui sous-tendent la fiabilité, la résilience et l’engagement d’ADNOC en faveur de la création de valeur à long terme. Nous dédions ces prix à nos employés de première ligne et aux travailleurs de première ligne des Émirats arabes unis qui protègent notre nation et assurent la continuité des opérations d’ADNOC. »

La reconnaissance par Oil & Gas Middle East met en lumière des décennies d’investissements disciplinés, de planification à long terme, d’exécution de projets et de création de valeur d’ADNOC, ainsi que la mise en œuvre de technologies avancées, d’IA et de robotique pour stimuler la prochaine phase de croissance et d’expansion.

Parmi les lauréats des Oil & Gas Middle East Awards 2026 d’ADNOC, le prix du Leader de l’Excellence Opérationnelle de l’Année a été remporté par le Dr Ahmed Mohamed Alebri, Directeur Général d’ADNOC Onshore, tandis que le prix Industry Voice Award a été attribué à ADNOC Offshore.

Le prix Unsung Hero Award a été remporté par Alyaziya Alkaabi, Ingénieure Tuyauterie, ADNOC Sour Gas, tandis que le prix Sustainability Advocate of the Year a été décerné à Samar Al-Hameedi, Vice-Présidente, Changement Climatique, ADNOC. Le prix Rising Energy Star Award a été remporté par Basma Al Bishr, Responsable de la Planification et de la Performance, ADNOC Offshore, et le prix Energy Woman of the Year a été attribué à Shamma Al Shehhi, Responsable, Ingénierie des puits et du pétrole, ADNOC.

Le prix Workforce Empowerment Award a été décerné à ITQAN, ADNOC Offshore Future Ready National Talent Accelerator, tandis que le prix Shutdown & Turnaround Excellence of the Year a été attribué à Borouge.

Le prix Energy Transition Project of the Year a été remporté par ADNOC Gas, CO₂ Recovery & Injection (CRI), et le prix Energy Innovator of the Year a été remporté par ADNOC Sour Gas, SRU Energy Optimisation.

Le prix Decarbonisation Strategy Award a été attribué à ADNOC, Carbon Management Framework, tandis que le prix Exploration Project of the Year a été remporté par ADNOC Onshore, UAE Unconventional Exploration Fast-Track Programme. Le prix Innovation in Action Award a été décerné à ADNOC, World-First Novel Hybrid EOR Technology Deployment, et le prix HSE Champion of the Year a été attribué à ADNOC Offshore, Imtithal HSE Assurance Programme.