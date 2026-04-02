Le Championnat International de Jiu-Jitsu à Barcelone attire une large participation mondiale

ABOU DHABI, 2 avril 2026 (WAM) -- L’Association Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro a annoncé jeudi les détails du Championnat International de Barcelone, qui se tiendra dimanche à Barcelone, avec une large participation internationale. L’événement d’une journée se déroulera au complexe municipal La Marbella, réunissant des compétiteurs masculins et féminins dans plusieurs catégories d’âge, notamment enfants, adolescents, juniors, jeunes, hommes et masters, pour les amateurs comme pour les professionnels.

Zaid Egleton, Directeur des Opérations de l’Association, a confirmé que les procédures officielles de pesée auront lieu en deux périodes : la première de 17h00 à 19h00 le 4 avril, et la seconde de 8h00 à 9h00 le 5 avril.

Les compétitions débuteront précisément à 10h00, heure de Barcelone.

Il a expliqué que le vainqueur de la première place dans la catégorie professionnelle recevra 600 points dans le classement international annuel, en plus d’un prix en espèces, ce qui renforce l’importance du championnat et sa valeur technique, et attire l’élite des joueurs du monde entier.

Le championnat s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges d’Abou Dhabi pour développer le jiu-jitsu à l’échelle mondiale et renforcer sa position en tant que centre de premier plan pour ce sport à travers des compétitions internationales qui favorisent la participation et le développement des talents.

Cet événement reflète les succès continus obtenus par la Fédération Émiratie de Jiu-Jitsu et l’Association Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro dans le leadership de la scène mondiale de ce sport, grâce au grand soutien des dirigeants des Émirats Arabes Unis, qui ont contribué à faire du jiu-jitsu une composante essentielle de l’identité sportive nationale.

Ce sport contribue également à renforcer les valeurs de discipline, de patience, d’endurance, de confiance en soi et de concentration, qui font désormais partie de l’identité sportive des Émirats Arabes Unis, et qui ont permis à Abou Dhabi de consolider sa position en tant que capitale mondiale du jiu-jitsu.