Des chercheurs de NYU Abu Dhabi et de l’Université de Denver développent une technologie pour le traitement des troubles cérébraux

ABOU DHABI, 2 avril 2026 (WAM) -- Une équipe de chercheurs de l’Université de New York à Abou Dhabi et de l’Université de Denver a identifié une petite molécule prometteuse qui pourrait aider à ralentir ou à stopper la progression de maladies cérébrales graves telles que la maladie de Parkinson, offrant ainsi un nouvel espoir pour des traitements allant au-delà de la simple gestion des symptômes.

Dans une nouvelle étude publiée dans Science Translational Medicine, le laboratoire Magzoub de l’Université de New York à Abou Dhabi et le laboratoire Kumar de l’Université de Denver, en collaboration avec des partenaires internationaux, ont développé un type particulier de petite molécule conçue pour bloquer cette accumulation nocive.

La molécule, connue sous le nom de SK-129, agit en empêchant la protéine de s’agglutiner et de se propager dans le cerveau.

L’équipe a testé SK-129 sur un large éventail de modèles de maladies, y compris des cellules humaines, des tissus dérivés de patients et des organismes vivants. Dans tous les cas, la molécule a réduit les effets nocifs liés à la maladie.

Fait important, les chercheurs ont également démontré que SK-129 peut traverser la barrière hémato-encéphalique, une couche protectrice qui empêche souvent les médicaments d’atteindre le cerveau. Dans des modèles murins, la molécule a significativement réduit le développement de lésions cérébrales liées à la maladie.

« Il s’agit d’une étape importante vers le développement de traitements qui ciblent la cause profonde de ces maladies », a déclaré Mazin Magzoub, Professeur associé de biologie à l’Université de New York à Abou Dhabi et co-auteur principal. « Au lieu de seulement traiter les symptômes, nous travaillons à ralentir ou à arrêter la maladie elle-même. »