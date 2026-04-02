L’Orchestre National des Émirats arabes unis célèbre 50 ans de musique télévisuelle et cinématographique

ABOU DHABI, 2 avril 2026 (WAM) – L’Orchestre National des Émirats arabes unis présentera un nouveau programme de concert dédié à la musique de la télévision et du cinéma émiratis, interprété en arrangement symphonique complet afin de refléter leur place dans la mémoire sociale et culturelle des Émirats arabes unis.

Intitulé « De l’écran à la scène », le programme couvre cinq décennies de production audiovisuelle émiratie, des années 1970 à nos jours, et sera présenté le 16 avril à la Fondation Culturelle d’Abou Dhabi et le 18 avril au Centre Culturel Créatif de Ras Al Khaimah.

Le programme réunit des thèmes issus de cinq décennies de télévision, de cinéma et d’animation émiratis, mettant en lumière les compositeurs à l’origine de ces œuvres et leur rôle dans la manière dont les histoires ont été racontées à l’écran.

Il propose un voyage musical partagé à travers des mélodies qui ont accompagné des générations, créant une expérience vivante à la fois réfléchie et inspirante, permettant au public de renouer avec ces souvenirs communs de manière opportune et significative.

Interprété par l’Orchestre National et le Chœur des Émirats arabes unis, le programme réinvente des thèmes bien connus à travers des arrangements orchestraux élaborés, tout en préservant l’identité musicale originale de chaque pièce. Il met également en avant le travail de compositeurs émiratis tels que Eid Alfaraj, Ibrahim Juma et Fayez Alsaeed, dont les contributions ont joué un rôle clé dans l’évolution du son de la télévision et du cinéma émiratis.

« La musique a toujours fait partie de la manière dont les Émirats arabes unis racontent leurs histoires. Beaucoup de ces compositions portent des souvenirs avec lesquels le public a grandi au fil des générations », a déclaré Son Altesse Cheikha Alia bint Khalid Al Qassimi, Directrice Générale de l’Orchestre National des Émirats arabes unis.

« Les porter sur la scène symphonique, ce n’est pas seulement reconnaître les compositeurs et créateurs qui les ont conçues, mais aussi créer une expérience partagée qui rassemble les gens. »

Elle a ajouté : « En tant qu’orchestre national, nous avons la responsabilité de refléter la voix culturelle du pays et de veiller à ce que la musique continue de relier les gens de manière significative. Ce programme est à la fois un hommage à cet héritage et une invitation à le vivre d’une manière nouvelle et puissante. »

Structuré comme une série de medleys orchestraux, le concert retrace des périodes distinctes du développement de la télévision et du cinéma émiratis, reflétant les évolutions du style musical à travers les époques.

Chaque medley rassemble des thèmes de plusieurs productions en une œuvre orchestrale continue, présentée par l’acteur, réalisateur et poète émirati Yaser Al Neyadi, qui partage de brèves histoires et un contexte reliant la musique à l’époque et au paysage culturel dans lesquels elle a été créée.

Le programme comprend des œuvres telles que « Ishafan » (1978), « Al Ghous » (1978), « Aber Sabeel » (1988), reconnu comme le premier film émirati, « Freej » (2006), première série animée 3D de la région, ainsi que des productions plus récentes comme « Khiyanat Watan » (2016) et « The Ambush » (2021), toutes deux inspirées de faits réels.

Ensemble, ces sélections reflètent une diversité de genres, du drame historique à la comédie sociale, en passant par l’animation et le cinéma contemporain.

Ahmed Farag, Chef d’orchestre de l’Orchestre National des Émirats arabes unis, a déclaré : « Beaucoup de ces mélodies sont immédiatement reconnaissables. Cette musique a été écrite à l’origine pour accompagner une histoire à l’écran. Ce qui est puissant lorsqu’on l’entend en direct, c’est qu’elle devient l’histoire elle-même. Les gens la reconnaissent instantanément, et lorsqu’ils l’entendent jouée en concert, elle prend une toute autre signification. »

Fatima AlHashmi, Responsable artistique de l’Orchestre National des Émirats arabes unis, a déclaré : « Lorsque nous avons commencé à élaborer le programme, nous avons vite compris que presque chaque pièce évoquait un souvenir personnel pour un membre de l’équipe. C’est alors que nous avons compris ce que ce concert pouvait être. Ce n’est pas seulement une célébration de la musique de l’écran émirati. C’est une manière de rendre au public quelque chose qui lui a toujours appartenu. »

La représentation d’Abou Dhabi réunira également des invités issus de la communauté cinématographique et télévisuelle des Émirats arabes unis, notamment des acteurs, réalisateurs, compositeurs et collaborateurs créatifs liés aux œuvres présentées.

« De l’écran à la scène » invite le public à redécouvrir une musique familière sous un nouveau jour, renouant avec les histoires et les moments qui ont façonné la vie culturelle émiratie, tout en offrant à ces œuvres un cadre vivant et partagé.

Alors que l’Orchestre National des Émirats arabes unis continue de présenter des programmes reflétant l’identité culturelle du pays, ce concert offre au public l’opportunité de se rassembler autour d’une musique qui résonne à travers les générations.