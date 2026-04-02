La BDF intercepte 188 missiles et 429 drones depuis le début de l’agression iranienne

MANAMA, 2 avril 2026 (WAM) -- Les systèmes de défense aérienne de la Force de Défense de Bahreïn (BDF) ont intercepté et détruit 188 missiles balistiques et 429 drones visant Bahreïn depuis le début de l’agression iranienne.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de Presse de Bahreïn, le Commandement Général de la BDF a souligné que l’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler des zones civiles et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies.

« Ces attaques indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales », ajoute le communiqué.