L’Union européenne et le Royaume-Uni soulignent la nécessité de préserver la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz

BRUXELLES, 2 avril 2026 (WAM) -- La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, ont souligné l'importance de préserver la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz lors d'un entretien téléphonique.

Ces discussions interviennent alors que Kaja Kallas, Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, participera jeudi à une réunion d'urgence virtuelle des ministres des Affaires étrangères, convoquée par le Royaume-Uni et réunissant une coalition d'environ 35 pays dirigée par la France et le Royaume-Uni, afin d'examiner la réouverture du détroit et d'assurer la sécurité du passage.

Keir Starmer a déclaré mercredi qu'une « désescalade » du conflit et la réouverture du détroit constituent « le moyen le plus efficace » de répondre à la crise du coût de la vie au Royaume-Uni.

La réunion de jeudi « évaluera toutes les mesures diplomatiques et politiques envisageables que nous pouvons prendre pour rétablir la liberté de navigation, garantir la sécurité des navires et des marins bloqués et reprendre le transport des marchandises vitales », a précisé Starmer.

Des ministres et représentants de plusieurs pays participent à cette réunion, reflétant l'inquiétude internationale croissante face à la perturbation persistante de l'une des routes de transit énergétique les plus cruciales au monde.

Le mois dernier, le groupe des 35 pays a publié une déclaration conjointe condamnant ce qu'il a qualifié de « fermeture effective » du détroit, réaffirmant que la liberté de navigation est un principe fondamental du droit international.

Fabian Zuleeg, Directeur général du Centre de politique européenne, un groupe de réflexion basé à Bruxelles, a déclaré que « l'issue finale la plus probable » du conflit serait une forme d'implication européenne pour garantir la sécurité du passage dans le détroit. « À mon avis, une fois qu'un cessez-le-feu sera en place, les Européens n'auront d'autre choix que de s'impliquer d'une manière ou d'une autre », a-t-il ajouté.