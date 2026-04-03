Des drones frappent la raffinerie de Mina al-Ahmadi au Koweït, des incendies signalés, aucun blessé

KOWEÏT, 3 avril 2026 (WAM) -- La Kuwait Petroleum Corporation a annoncé que la raffinerie de Mina al-Ahmadi a été touchée par des drones tôt vendredi, provoquant des incendies dans des unités opérationnelles, selon l’Agence de presse koweïtienne (KUNA), mais aucun blessé n’a été signalé.

La société a indiqué que les équipes d’urgence et de lutte contre l’incendie ont immédiatement activé les plans d’intervention pour contenir les incendies et empêcher leur propagation. Elle a ajouté que toutes les mesures de précaution nécessaires ont été prises afin d’assurer la sécurité du personnel et de protéger le site.