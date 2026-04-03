Le Conseil de sécurité des Nations unies souligne l’importance de la sécurité maritime et de la liberté de navigation

NEW YORK, 3 avril 2026 (WAM) -- Le Conseil de sécurité de l’ONU a souligné la nécessité de respecter le droit international, y compris la garantie de la sécurité maritime et de la liberté de navigation dans les voies navigables clés, les qualifiant d’essentielles à la stabilité économique mondiale et à la sécurité énergétique. Ces déclarations ont été faites dans une déclaration présidentielle convenue, publiée à l’issue d’une réunion sur la coopération entre les Nations Unies et la Ligue des États arabes, dans un contexte d’avertissements concernant la montée des tensions régionales.

Le Conseil a appelé à des efforts internationaux et régionaux accrus pour soutenir le dialogue multilatéral et promouvoir des solutions politiques visant à instaurer une paix durable.

Il a également souligné l’importance de renforcer la coordination entre l’ONU et la Ligue arabe afin de relever les défis sécuritaires croissants dans la région et d’améliorer les réponses aux crises régionales.

La déclaration a mis en avant la convergence des objectifs des deux organisations, notamment dans le soutien aux solutions politiques des conflits, et a qualifié leur coopération de clé pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le Conseil a exhorté à des efforts conjoints accrus en matière de prévention des conflits, de consolidation de la paix et de relèvement post-conflit, notamment par le biais d’un soutien technique et financier.

Il a renouvelé ses appels à la désescalade dans les zones de conflit, à la protection des civils et des infrastructures, ainsi qu’à un accès humanitaire sans entrave, tout en insistant sur l’importance de mettre en œuvre le plan de résolution du conflit à Gaza adopté le 29 septembre 2025.

Le Conseil a salué la poursuite de la coordination institutionnelle entre l’ONU et la Ligue arabe, y compris la tenue de réunions régulières, et a noté la tenue prévue d’une réunion à Genève en juillet 2026 pour renforcer davantage la coopération. Il a également reconnu le rôle des États arabes dans les opérations de maintien de la paix et la contribution du bureau de liaison de l’ONU auprès de la Ligue au Caire, en particulier dans le soutien aux femmes et aux jeunes dans les efforts de paix.

La déclaration a en outre souligné la nécessité d’élargir la coopération dans la lutte contre les menaces transfrontalières telles que le terrorisme et la criminalité organisée, saluant la coordination renforcée avec le Bureau de lutte contre le terrorisme de l’ONU.