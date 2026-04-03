Charjah souligne la solide performance des Émirats arabes unis en matière de sécurité alimentaire

CHARJAH, 3 avril 2026 (WAM) – Le Dr Khalifa Musabah Al Tunaiji, Président du Département de l’Agriculture et de l’Élevage et Directeur Général de l’Établissement de Production (EKTIFA), a affirmé que le système de sécurité alimentaire des Émirats arabes unis a atteint un niveau de réussite élevé. Il a indiqué que le département et l’établissement opèrent dans un cadre national plus large sous l’égide du Conseil de la Sécurité Alimentaire des Émirats (EFSC), travaillant de manière intégrée et coordonnée avec tous les membres.

Il a souligné la coopération étroite avec les ministères de l’Industrie et des Technologies Avancées, de l’Économie et du Tourisme, ainsi que du Changement Climatique et de l’Environnement, en plus de l’EFSC, pour la gestion des réserves alimentaires stratégiques du pays à travers des réunions de coordination de haut niveau afin de garantir la sécurité alimentaire en toutes circonstances.

Dans une interview accordée à l’Agence de Presse des Émirats (WAM), il a noté que les Émirats arabes unis adoptent des plans proactifs pour atteindre la sécurité alimentaire, ayant démontré une forte résilience lors de la pandémie de COVID-19, de la crise russo-ukrainienne et des conditions de sécheresse affectant les principaux pays fournisseurs.

Il a ajouté que le pays maintient actuellement des réserves alimentaires suffisantes pour une durée allant jusqu’à six mois, couvrant à la fois les produits de base et les aliments pour animaux, assurant ainsi la préparation à toute urgence.

Al Tunaiji a déclaré qu’EKTIFA fonctionne à pleine capacité, avec toutes les ressources dédiées au marché local. La production de lait a atteint 130 000 litres par jour et devrait augmenter à 300 000 litres quotidiens d’ici 2029, desservant plus d’un million de personnes. La production de volaille s’élève actuellement à 7 000 oiseaux par jour, avec des plans pour augmenter à 16 000, puis à 25 000 à 26 000 oiseaux quotidiennement.

Il a précisé que, conformément aux directives de Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Membre du Conseil Suprême et Souverain de Charjah, la production est en augmentation, avec des terrains supplémentaires alloués pour de futures expansions, portant la production à entre 25 000 et 26 000 volailles par jour.

Il a ajouté que, concernant les légumes et les fruits, le département, à travers les fermes Gheras, approvisionne quotidiennement le marché en tous les produits saisonniers.

Il a également indiqué que, conformément aux directives du Souverain de Charjah, le département prévoit, en soutien aux chaînes de production alimentaire du pays, d’introduire 140 produits alimentaires sur les marchés locaux cette année et l’année prochaine.

Ceux-ci comprendront une large gamme de produits laitiers, fromages, beurre et graisses animales, dans un projet qui reflète l’accent mis par Son Altesse sur la transition des huiles végétales hydrogénées vers des graisses naturelles d’origine animale dans la production alimentaire, en plus de la fabrication de divers types de produits de boulangerie.

Il a ajouté que les produits biologiques d’EKTIFA sont proposés à des prix compétitifs afin d’en garantir l’accessibilité aux consommateurs, conformément aux directives du Souverain.

Parmi les produits à venir figure un lait riche en protéines destiné aux sportifs, contenant 43 % de protéines naturelles contre 34 % actuellement disponibles sur le marché, ainsi que du yaourt grec.

Al Tunaiji a mis en avant les efforts en cours pour établir des usines de fabrication de fromage, beurre, ghee, ketchup, concentré de tomate et confiture de fruits, précisant que tous les intrants de production sont issus du système EKTIFA afin de soutenir une économie circulaire et garantir une haute valeur nutritionnelle.

Il a indiqué que l’abattoir et l’usine de transformation de volaille sont dans les dernières phases d’achèvement et devraient être opérationnels d’ici la fin du mois de mai, parallèlement à une usine d’aliments pour animaux presque terminée.

Il a également évoqué le projet Hasad, une initiative conjointe entre le département et les agriculteurs locaux, axée sur l’agriculture contractuelle afin de mieux réguler la production et la distribution agricoles, prévenir la surabondance sur le marché et garantir des prix équitables.