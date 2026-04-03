L’Iran attaque une centrale électrique et une usine de dessalement d’eau au Koweït

KOWEÏT, 3 avril 2026 (WAM) -- Le ministère koweïtien de l'Électricité, de l'Eau et de l'Énergie renouvelable a annoncé vendredi matin qu'une des centrales électriques et de dessalement d'eau avait été attaquée par l'Iran.

L'Agence de presse koweïtienne (KUNA) a cité la porte-parole officielle du ministère, l'ingénieure Fatima Hayat, qui a déclaré que l'attaque s'était produite à l'aube vendredi, entraînant des dégâts matériels à certains composants de la centrale.

Elle a ajouté que les équipes techniques et d'urgence ont immédiatement commencé leur travail, conformément aux plans d'urgence approuvés, afin de gérer les répercussions de l'incident et de maintenir l'efficacité opérationnelle.