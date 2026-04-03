Les Émirats arabes unis participent à une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères sur le détroit d’Ormuz

LONDRES, le 3 avril 2026 (WAM) -- Son Excellence Reem bint Ebrahim Al Hashimy, Ministre d'État à la Coopération internationale, a participé à une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères sur le détroit d'Ormuz, organisée par Son Excellence Yvette Cooper, Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni.

Son Excellence Al Hashimy a souligné la gravité de la situation régionale actuelle, mettant en avant que, depuis le 28 février, les Émirats arabes unis ont été la cible d'attaques terroristes iraniennes non provoquées, comprenant plus de 2 500 missiles balistiques et de croisière, ainsi que des attaques de drones. Ces attaques ont principalement visé des infrastructures civiles, alors même que les Émirats arabes unis ne sont pas partie prenante au conflit et ont déployé d'importants efforts ces derniers mois pour prévenir cette escalade.

Elle a réaffirmé que les attaques iraniennes non provoquées contre des navires commerciaux dans le Golfe arabique et le détroit d'Ormuz constituent une guerre économique et des actes de piraterie, représentant une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. De plus, ces attaques présentent de graves risques économiques, humanitaires et environnementaux pour ces passages vitaux. Les Émirats arabes unis ont réitéré que toute tentative de fermeture ou d'obstruction de la navigation, ou d'utilisation du détroit comme outil de coercition économique, est totalement inacceptable, dépourvue de fondement juridique, et constitue une menace directe à la liberté internationale de navigation, à la sécurité des marins, à l'économie mondiale et à la sécurité énergétique.

Son Excellence Al Hashimy a averti que l'obstruction de la navigation dans le détroit d'Ormuz a entraîné une diminution du transit des navires, posant de graves risques pour les marchés mondiaux de l'énergie, le secteur du transport maritime et les chaînes d'approvisionnement internationales.

Elle a souligné que le détroit d'Ormuz est l'un des passages maritimes stratégiques les plus importants au monde, par lequel transitent divers biens et produits essentiels.

Le Golfe fournit environ 25 % de la production mondiale de gaz naturel, 20 % du pétrole mondial et 70 % des besoins mondiaux en produits pétrochimiques. De plus, 33 % des engrais mondiaux sont exportés depuis les pays du Golfe.

Par conséquent, toute menace sur le détroit ou perturbation des approvisionnements met directement en péril la sécurité alimentaire mondiale, à un moment où des millions de personnes dans le monde sont confrontées à des risques croissants de pénuries alimentaires.

Elle a insisté sur le fait que les conséquences des perturbations de la navigation ne se limiteront pas aux pays en développement et vulnérables. De nombreux pays développés dépendent de matériaux essentiels transportés par le détroit, exposant ainsi le monde entier à des risques.

Son Excellence Al Hashimy a réaffirmé le soutien des Émirats arabes unis aux efforts internationaux visant à préserver la liberté de navigation, y compris la Résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies et la décision du Conseil de l'OMI.

À cet égard, elle a salué le projet de résolution présenté par le Royaume de Bahreïn au Conseil de sécurité des Nations Unies, notant le ferme soutien des Émirats arabes unis à cette initiative visant à renforcer la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz. Elle a également souligné que le détroit d'Ormuz est une voie navigable internationale et ne peut être soumis à des restrictions ou conditions unilatérales imposées par un seul pays.

Son Excellence Al Hashimy a réitéré la demande des Émirats arabes unis à l'Iran de cesser immédiatement ses menaces et attaques terroristes et brutales, de respecter ses obligations en vertu du droit international, de respecter la liberté de navigation et d'assurer le passage sûr des navires commerciaux.

Elle a souligné la nécessité d'une solution concluante et globale qui traite l'ensemble des menaces posées par l'Iran, y compris : les capacités nucléaires, les missiles, les drones, les groupes terroristes mandataires et les blocus des voies maritimes internationales.