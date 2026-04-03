Le flux quotidien des importations de denrées alimentaires se déroule normalement, selon le ministre de l’Économie

AL AIN, 3 avril 2026 (WAM) -- Abdulla bin Touq Al Marri, Ministre de l'Économie et du Tourisme et Président du Comité Suprême pour la Protection des Consommateurs, a souligné que la sécurisation de l'approvisionnement alimentaire et la protection des droits des consommateurs aux Émirats arabes unis constituent des priorités nationales, conformément aux directives de la sage direction.

Il a noté que le flux quotidien d'importation de denrées alimentaires se déroule normalement, avec des quantités suffisantes disponibles dans les entrepôts et sur les étagères, et qu'il n'existe aucun signe de pénurie ou de perturbation de l'approvisionnement—ce qui reflète la grande préparation des chaînes d'approvisionnement et l'efficacité des réserves stratégiques sur l'ensemble des marchés du pays.

Il a fait ces déclarations à la suite d'une visite de terrain au marché des fruits et légumes d'Al Ain afin d'évaluer la disponibilité des denrées alimentaires à des prix équitables, de surveiller le respect des bonnes pratiques commerciales et d'examiner l'efficacité des chaînes d'approvisionnement alimentaire, de manière à renforcer la stabilité du marché et à garantir la satisfaction des besoins des consommateurs dans diverses circonstances.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une série de tournées de terrain entreprises par le Ministre de l'Économie et du Tourisme durant la période actuelle pour surveiller la situation des marchés à travers les Émirats arabes unis. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à renforcer les réserves stratégiques et à garantir la disponibilité des biens essentiels—en particulier alimentaires—tout en maintenant la continuité des chaînes d'approvisionnement, en assurant la conformité des points de vente aux politiques et réglementations de protection des consommateurs, et en confirmant la transparence des prix et la stabilité du marché.

Il a également appelé les consommateurs à acheter selon leurs besoins et à éviter les achats excessifs qui conduisent au gaspillage, ce qui contribue à maintenir la stabilité des prix et à garantir la disponibilité des biens pour tous.

Il a ajouté : « Les Émirats arabes unis disposent d'une infrastructure avancée et d'un réseau logistique sophistiqué qui ont renforcé la protection des chaînes d'approvisionnement essentielles depuis le début des circonstances actuelles, en particulier pour les produits alimentaires, médicaux et industriels.

Cela a été réalisé grâce à l'activation de routes alternatives et au développement du système de stock stratégique, qui est devenu un réseau intégré et flexible capable de rediriger efficacement les approvisionnements dans des délais records. »

Depuis le début de la crise jusqu'à présent, le Ministère de l'Économie et du Tourisme, en coopération avec les départements économiques locaux, a mené environ 12 284 campagnes d'inspection sur les marchés des Émirats arabes unis. Celles-ci ont permis d'identifier 249 infractions—principalement des hausses de prix injustifiées—et ont conduit à l'émission de 905 avertissements à l'encontre de commerçants, fournisseurs et points de vente au détail.